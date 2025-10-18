दिवाळीत मतदार ‘राजा’
फराळ, मिठाई वाटपातून इच्छुकांकडून संपर्क
पनवेल, ता. १८ (बातमीदार) : महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांकडून मतदारांशी संपर्क साधण्यासाठी विविध क्लृप्त्या लढवल्या जात आहेत. दिवाळी फराळ, मिठाई वाटपाबरोबरच विविध स्पर्धात्मक कार्यक्रमांतून बक्षिसांमधून मतदार राजाला खूश करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिका निवडणूक ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. माजी नगरसेवकासह नवीन इच्छुकही तयारीला लागले आहेत. निवडणूक लढवणार असलेल्या प्रभागांमध्ये दिवाळीनिमित्त विविध स्पर्धात्मक कार्यक्रम होत आहेत. त्यासाठी मोठमोठी बक्षिसे जाहीर केली आहेत. काहींनी दिवाळी फराळ कार्यक्रमातून संपर्क वाढवला जात आहे. समाजमाध्यमांवरून त्याचे संदेश पाठवले जात आहेत. निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
------------------------------
मोफत सांगीतिक मेजवानी
- महापालिका निवडणुकांसाठी अंतिम प्रभागरचना जाहीर झालेली आहे. या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता जाहीर होऊ शकते. त्यामुळे उमेदवारीसाठी इच्छुक असणाऱ्यांकडून मतदारांना खूश करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. दिवाळीचे औचित्य साधून दिवाळी पहाटचे कार्यक्रम प्रत्येक प्रभागात घेतले जात आहेत. त्यासाठी समाजमाध्यमांबरोबर मोठ्या प्रमाणावर फलकबाजीदेखील केली जात आहे.
- दिवाळी सण सुरू झाला आहे. या पाच ते सहा दिवसांच्या कालावधीत शहरात विविध संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणावर दिवाळी पहाटच्या सांगीतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. या कार्यक्रमांना पनवेलकरांची मोठी गर्दी होते. हीच बाब लक्षात घेऊन महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी आपल्या प्रभागामध्ये दिवाळी पहाटचे कार्यक्रम आयोजित केले असून, यातून संगीत क्षेत्रातील प्रसिद्ध गायक कलाकारांना भेटण्याची संधी मिळत आहे.
-------------------------
फराळ, पणत्या वाटप, किल्ले स्पर्धा
प्रभागात जनसंपर्क वाढवण्यासाठी नागरिकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा घरपोच दिल्या जात आहेत. या शुभेच्छांसोबत उटणे, पणत्या भेट दिल्या जात आहेत. दिवाळीपूर्वी महिला व्यावसायिकांसाठी गृहपयोगी वस्तूंच्या विक्रीचे प्रदर्शन भरवणे, लहान मुलांसाठी किल्ले स्पर्धा, फोटोसह जाहिरात करणे यासाठी कार्यकर्त्यांची सध्या लगबग सुरू आहे. तसेच सणवारांचा आधार घेऊन जनसंपर्क वाढविण्याकडे कल आहे.
------------------
दिवाळी आनंदाचा आणि एकोपा वाढवण्याचा सण आहे. या काळात सांस्कृतिक माध्यमातून संवाद साधत आहोत. दिवाळी पहाटसारखे कार्यक्रम हे केवळ मनोरंजनासाठी नसून समाजातील ऐक्य वाढविण्यासाठीचा प्रयत्न आहे. राजकारणापलीकडे आनंद देणे हाच आमचा हेतू आहे.
- महेश पाटील, आयोजक
