नवीन दिशा वेळ ठरवून निवडणुकीला सामोरे जाणार
नवीन दिशा, वेळ ठरवून निवडणुकीला सामोरे जाणार ः नजीब मुल्ला
ठाण्यात अजित पवार गटाचाही स्वबळाचा नारा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : गेल्या २० वर्षांत महापालिकेत झालेल्या भ्रष्टाचाराचे ओझे आम्ही वाहणार नाही. नवीन दिशा आणि वेळ ठरवून आम्ही निवडणुकीला सामोरे जाणार असल्याचे सांगत राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष नजीब मुल्ला यांनी स्वबळाचा नारा दिला. तसेच महिनाभरापूर्वीच अध्यक्ष अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि खासदार प्रफुल पटेल यांना आमचा निर्णय कळवला असल्याचेदेखील मुल्ला यांनी स्पष्ट केले.
आगामी ठाणे महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. अशातच आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. यातच आता महायुतीतील मित्रपक्षांमध्ये पालिका निवडणुकीवरून भाजप आणि शिंदे सेनेतील संघर्ष अधिक तीव्र झाला असून, दोन्ही पक्षांनी स्वबळाचा नारा दिला आहे. असे असताना महायुतीतील तिसरा मित्रपक्ष अजित पवार गटानेदेखील ठाणे पालिका स्वबळावर लढविणार असल्याचा नारा दिला आहे.
महापालिकेतील अनेक प्रलंबित प्रश्नांबाबत पक्षाने वारंवार आवाज उठवला असून, स्वबळावर लढण्याचा निर्णय हा ठाम आहे. याबाबत नेते जो निर्णय घेतील त्याचे पालन सर्व कार्यकर्त्यांनी करणे बंधनकारक असेल, असेही नजीब मुल्ला यांनी सांगितले. मागील निवडणुकीत पक्षाचे आठ नगरसेवक निवडून आले होते, तर सध्या १६ माजी नगरसेवक एकत्र असल्याचे मुल्ला यांनी सांगितले. आमची तयारी पूर्ण असून शिंदे सेना आणि भाजपविरोधात लढण्याची भूमिका निश्चित केली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुंब्रा-कळवा परिसरातील नागरिकांकडून स्वबळावर लढा, आम्ही मताधिक्याने पाठिंबा देऊ, असा संदेश मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महापौर आमच्या मर्जीतलाच
महापौर कोणाचा बसेल हे आम्ही सांगणार नाही, पण आमच्या मर्जीतलाच बसेल. ठाण्यात सिंहाचा वाटा आमचाच असणार, असा विश्वासही मुल्ला यांनी व्यक्त केला. भाजप आणि शिंदे सेनेमुळे काही ठिकाणी फटका बसला तरी महापालिकेतील दीर्घ अनुभव आणि कामाच्या आधारे शहरातील २० ते २५ जागा जिंकण्याचा विश्वास असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंब्रा आणि कळवा परिसरातील संघटनात्मक तयारी जवळपास पूर्ण झाली असून, पुढील टप्प्यात अंतिम रणनीती जाहीर करण्यात येईल, असेही मुल्ला यांनी सांगितले.
