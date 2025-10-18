कल्याण रेल्वे स्थानकाजवळ अत्याधुनिक प्रसाधन गृहाचे
कल्याण स्थानकाजवळ अत्याधुनिक प्रसाधन गृहाचे लोकार्पण
कल्याण, ता. १८ (वार्ताहर) : मध्य रेल्वे मार्गावरील कल्याण जंक्शन हे महत्त्वाचे ठिकाण असल्यामुळे कल्याण रेल्वे स्थानक व नजीकच्या परिसरातून दररोज अनेक नागरिक प्रवास करतात. या नागरिकांच्या सोयीसाठी आता कल्याण रेल्वे स्थानकानजिकच्या महालक्ष्मी हॉटेल समोर असलेल्या सार्वजनिक प्रसाधनगृहाचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. या अत्याधुनिक प्रसाधनगृहाचे लोकार्पण पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कार्यकारी अभियंता घनश्याम नवांगुळ, सहाय्यक आयुक्त धनंजय थोरात आदी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
जनसेवा लेबर को-ऑ. हाऊसिंग सोसायटी मुंबई यांनी स्वखर्चाने या जुन्या प्रसाधनगृहाचे नूतनीकरण केले. हे प्रसाधनगृह वातानुकूलित असून पैसे द्या आणि वापरा या तत्वावर संस्थेमार्फत या प्रसाधनगृहाचे परिचालन केले जाणार आहे. या प्रसाधन गृहामध्ये पुरुषांसाठी नऊ सीटचे शौचालय, दोन स्नानगृह व सहा मुतारीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. स्त्रियांसाठी दोन सीटचे शौचालय, एक स्नानगृह आणि फीडिंग रूमची देखील व्यवस्था करण्यात आली. त्याचप्रमाणे सॅनिटरी वेंडिंग मशीनची व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात आली आहे. मुतारीसाठी दोन आणि शौचालय सुविधेसाठी सात रुपये आणि स्नानगृहासाठी वीस रुपये प्रति व्यक्ती आकारण्याचे प्रस्तावित आहे. दैनंदिन सुव्यवस्थेसाठी प्रसाधनगृहावरच केअरटेकर रूमची देखील उभारणी करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.