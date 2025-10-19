ठाणे पालघर नव्हे, तळ कोकणातील बालरुगांना मिळणार दिलासा
तळकोकणातील बालरुग्णांना मिळणार दिलासा
ठाणे जिल्हा रुग्णालयात बाल डायलिसिस केंद्र उभारणी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १९ : ठाणे सिव्हिल रुग्णालयात बाल डायलिसिस केंद्र मंजूर झाले आहे. यामुळे ठाणे, पालघर आणि जवळपासच्या जिल्ह्यांतील नव्हे, तर महाराष्ट्र-गुजरात सीमेपासून ते तळकोकण आणि गोव्याच्या वेशीपर्यंतच्या बालरुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मत भाजप आमदार निरंजन डावखरे यांनी व्यक्त केले आहे.
निरंजन डावखरे यांच्या उपस्थितीत ठाणे सिव्हिल रुग्णालयात मंजूर झालेल्या बाल डायलिसिस केंद्राच्या उभारणीसाठी प्राथमिक पाहणी करण्यात आली. त्या वेळी त्यांनी हे मत व्यक्त केले. निरंजन डावखरे यांनी ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालयात बाल डायलिसिस केंद्राच्या उभारणीबाबत विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. जुलै महिन्यात सादर केलेल्या निवेदनावर त्यांनी या प्रकल्पाला तत्काळ मंजुरी दिली. प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आणि पुढील टप्प्यांचा आढावा घेण्यासाठी नुकतीच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस निरंजन डावखरे, ठाणे सिव्हिल रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक व जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार, बालरोगतज्ज्ञ व नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. उमा अली (वाडिया हॉस्पिटल), बालरोगतज्ज्ञ डॉ. परमानंद, डॉ. शानबाग (सायन हॉस्पिटल) आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी हा प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यानंतर ठाणे सिव्हिल रुग्णालय हे कोकण-ठाणे विभागातील बाल डायलिसिस सुविधा असलेले पहिले जिल्हा रुग्णालय ठरणार असून, यामुळे बाल आरोग्यसेवांच्या नव्या पर्वाची सुरुवात ठाण्यापासून होईल, असा विश्वास निरंजन डावखरे यांनी व्यक्त केला.
बैठकीत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा
बैठकीदरम्यान केंद्राचे आराखडे, वैद्यकीय उपकरणे, बांधकाम संरचना, सुविधा आणि मनुष्यबळ या बहुआयामी घटकांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर ठाणे सिव्हिल रुग्णालयात प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय साधनसामग्री आणि डायलिसिस केंद्राच्या कार्यप्रणालीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
