सणासुदीत पाण्याची चिंता दूर
उल्हासनगर, ता. १८ (वार्ताहर) : दिवाळी उत्सवात शहरात पाणी टंचाईचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी उल्हासनगर महापालिकेने कंबर कसली आहे. आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या आदेशानुसार पाणीपुरवठा विभागातील सर्व अधिकारी आणि अभियंत्यांना सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सण साजरा करताना नागरिकांना पाण्याच्या समस्येमुळे व्यत्यय येऊ देणार नाही, असा स्पष्ट संदेश आयुक्तांनी दिला आहे.
पाणीपुरवठा विभागाचे उपायुक्त अनंत जवादवार यांच्या सहीने जारी केलेल्या कार्यालयीन आदेशानुसार, महापालिका हद्दीतील सर्व विभागांमध्ये सणासुदीच्या कालावधीत पाणीपुरवठा अखंड ठेवण्याची जबाबदारी उपअभियंता आणि कनिष्ठ अभियंते यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. जलवाहिनी दुरुस्ती, पम्पिंग स्टेशन, टँकरपुरवठा व्यवस्था या सर्व यंत्रणांना सणासुदीच्या कालावधीत २४ तास कार्यरत ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही विभागात तांत्रिक अडचणीमुळे पाणीपुरवठा खंडित झाल्यास संबंधित परिसरात बोअरवेलद्वारे पाणी उपलब्ध करून द्यावे; तसेच आवश्यकता भासल्यास तातडीने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. टँकर पुरवठ्याची दैनंदिन नोंद ठेवण्याची जबाबदारी कनिष्ठ अभियंत्यांवर सोपवली आहे. याबाबतचा नियमित अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
उल्हासनगर महापालिकेच्या या तातडीच्या निर्णयामुळे सणासुदीच्या काळात पाणीपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता अत्यंत कमी राहील. शहरातील सर्व विभाग कॅम्प १ ते ५, तसेच बाहेरील वॉर्डांपर्यंत पाण्याचा पुरवठा अखंड ठेवण्यासाठी पाणीपुरवठा विभाग, उपअभियंते, टँकर पुरवठादार आणि नियंत्रण कक्ष यांनी समन्वय साधून काम सुरू केले आहे.
