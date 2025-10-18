नवी मुंबई थोडक्यात बातम्या
उद्यानांची वेळ वाढवा, ज्येष्ठ नागरिकांची मागणी
जुईनगर (बातमीदार) ः सानपाडा सेक्टर ७ मधील सीताराम मास्तर उद्यानाच्या वेळ वाढवण्याची मागणी स्थानिक ज्येष्ठ नागरिकांनी केली आहे. सकाळी पाच वाजता उद्यान उघडले जाते, परंतु घरकामानंतर येणाऱ्या निवृत्त नागरिकांना उद्यानात पुरेसा वेळ मिळत नाही. सध्या उद्यान लवकर बंद केल्यामुळे त्यांना थोडा वेळच व्यायाम करता येतो. महापालिकेच्या ३४ विरंगुळा केंद्रांमध्ये सामाजिक संवाद, खेळ आणि मनोरंजनाच्या सुविधा आहेत. नागरिकांकडून उद्यानाची वेळ वाढवून ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
..............
वाशी ईटीसी केंद्रात वसुबारस उत्सव
तुर्भे, ता. १८ (बातमीदार) ः वाशी येथील अपंग, शिक्षण व सेवा-सुविधा केंद्रात दीपावलीचा पहिला दिवस वसुबारस उत्साहात साजरा केला गेला. आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी प्रतीकात्मक गाईची पूजा केली. ईटीसी केंद्रातील कर्मचारी, विद्यार्थी आणि संचालिका डॉ. अनुराधा बाबर उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांना फराळ व कंदील वाटप करण्यात आले, तर ४०० विद्यार्थ्यांनी आयुक्तांना स्वतः बनविलेला कंदील भेट म्हणून दिला. आयुक्तांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांना मार्गदर्शन केले.
...............
फटाकेमुक्त दिवाळीसाठी वॉकेथॉन
पनवेल (बातमीदार) ः ‘माझी वसुंधरा अभियान ६.०’अंतर्गत महापालिका व केएलई महाविद्यालयांच्या संयुक्त विद्यमाने कळंबोली येथे वॉकेथॉनचे आयोजन करण्यात आले. पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करण्याच्या उद्देशाने विद्यार्थ्यांना ग्रीन फेस्टिव्हल स्पर्धेत सहभागी करून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश दिला गेला. आयुक्त मंगेश चितळे व उपायुक्त स्वरूप खारगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले.
..................
पनवेल महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना दिवाळी सानुग्रह अनुदान
पनवेल (बातमीदार) ः पनवेल महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिवाळी सणानिमित्त आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या हस्ते सानुग्रह अनुदान जाहीर झाले. आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी ३२ हजार, प्राथमिक शिक्षक व एनयूएलएम अधिकारी १० हजार, एनयूएचएम अधिकारी व आशा वर्कर सात हजार रुपये सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. एकूण १,३२६ अधिकारी-कर्मचारी यामध्ये लाभार्थी आहेत. या निर्णयामुळे कर्मचारी व अधिकारी प्रेरित होऊन कार्यक्षमता व सेवाभावना वृद्धिंगत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.