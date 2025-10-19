नवी मुंबई महापालिकेत आरक्षण सोडतीची उत्सुकता
नवी मुंबई महापालिकेत आरक्षण सोडतीची उत्सुकता
दिवाळीनंतर जाहीर होणार राखीव जागांचा निर्णय, राजकीय इच्छुकांची नजर प्रभागांवर
वाशी, ता. १९ (वार्ताहर) ः नवी मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रभागरचना अखेर अंतिम स्वरूपात आली आहे. शहरातील १११ सदस्यांच्या पॅनेलमधून चार सदस्यांचे पॅनेल तर तीन सदस्यांचे पॅनेल निश्चित झाले आहेत. आता प्रभागांमध्ये आरक्षण सोडतीबाबत उत्सुकता सर्वच स्तरांवर आहे. अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि महिलांसाठी कोणत्या प्रभागात जागा राखीव राहणार आहेत, हे ठरविण्याचे काम दिवाळीनंतर जाहीर होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचनेला अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर शहरातील लोकसंख्या, सामाजिक रचना आणि मागील निवडणुकांतील आकडेवारीच्या आधारे प्रभागांचे विभाजन केले आहे. काही प्रभागांमध्ये बदल झाल्याने आरक्षणाचे गणितही बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इच्छुक आणि माजी नगरसेवक यांचे राजकीय भविष्य या आरक्षणावर अवलंबून राहणार आहे. दरम्यान, अधिकृत आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे इच्छुक उमेदवार आणि पक्षीय नेते आपली राजकीय तयारी दिवाळीनंतर आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच अंतिम रूपात सुरू करणार आहेत. काही प्रभागांमध्ये महिलांसाठी, ओबीसी आणि इतर वर्गांसाठी राखीव जागा मिळाल्यास विद्यमान नगरसेवकांना त्यांच्या जागेचे पुनर्रचनात्मक बदलाला समोरे जावे लागणार आहे. मागील दोन कार्यकाळात नवी मुंबईतील विविध प्रभागांत महिलांना आणि ओबीसी वर्गाला मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळाली होती. परंतु या वेळी प्रभागांतील बदलानुसार आरक्षण बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे विद्यमान नगरसेवकांना जागा बदलावी लागेल की किंवा आरक्षित प्रभागांमध्ये अडकावे लागेल, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या म्हणणानुसार दिवाळीनंतर आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर नवी मुंबईतील राजकीय वातावरण आणखी तापेल. इच्छुक उमेदवार आणि पक्षीय नेते आरक्षणाच्या गणितावर आपली रणनीती आखून प्रभागांमध्ये प्रचाराचे काम सुरू ठेवतील. त्यामुळे प्रभागांमध्ये कोणत्या उमेदवाराने प्रत्यक्ष स्पर्धा करावी, कोणते समीकरण ठरवावे, हे दिवाळीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.