अंबाडी नाका, वज्रेश्वरीत दिवाळीचा झगमगाट
वज्रेश्वरी, ता. १८ (बातमीदार) : दिवाळीला सुरुवात झाल्याने तीर्थक्षेत्र असलेल्या वज्रेश्वरी, गणेशपुरी, अंबाडी नाकामधील मध्यवर्ती बाजारपेठांमध्ये उत्साही वातावरण दिसून येत आहे. रांगोळी, विविध आकाराच्या पणत्या, रंगीबेरंगी आकाशकंदील आणि फटाक्यांनी बाजारपेठा सजल्या आहेत. रात्री उशिरापर्यंत नागरिक खरेदीला गर्दी करत आहेत.
ग्रामीण भागात दिवाळी सण पारंपरिक उत्साहात साजरा केला जातो. यंदा बाजारात पारंपरिक मातीच्या पणत्या उपलब्ध आहेत. लहान मातीच्या पणत्या ५० रुपये डझन, तर मोठ्या पणत्या १०० रुपये डझन किमतीने विकल्या जात आहेत. त्याचबरोबर चिनी मातीच्या पणत्याही बाजारात दाखल झाल्या आहेत. ज्यांची जोडी ५० रुपये दराने विक्री केली जात आहे. आकाश कंदिलांमध्येही यंदा विविधता दिसून येत आहे. चायनीज बनावटीचे कंदील, तसेच पारंपरिक प्लॅस्टिक, कागद, कापडाचे कंदील बाजारात उपलब्ध आहेत. किंमती १२० रुपयांपासून ८०० रुपयांपर्यंत, तर नक्षीकाम केलेले सुबक कंदील ३०० पासून हजार रुपयांपर्यंत विकले जात आहेत. वाढलेल्या किमतींमुळे नागरिक प्रामुख्याने कागदी व प्लॅस्टिक कंदीलांकडे पसंती देत आहेत.
रांगोळीचे दर स्थिर
यंदा कंदील व पणत्यांचे भाव वाढले असले, तरी रांगोळी व साहित्याचे दर स्थिर आहेत. एक ग्लास रांगोळी १० रुपये, तर गेरू, रांगोळीसाठी वापरण्यात येणारी चाळण, टिपक्याच्या बाटल्या, साचे व तयार रांगोळी १० ते २० रुपयांदरम्यान उपलब्ध आहेत.
सजावटीच्या साहित्यांची मागणी
घरातील सजावटीसाठी यंदा नवीन वस्तूंची मागणी मोठ्या प्रमाणावर आहे. यात पितळीच्या दिव्यांच्या थाळ्या, मन्यानी सजविलेले होल्डर, विजेवर चालणारे दिवे, विविध तोरणे, झुंबर व काचेचे कंदील यांचा समावेश आहे. त्यांच्या किंमती १०० ते हजार रुपयांपर्यंत आहेत. ज्यामुळे ग्राहकांची पसंती वाढली आहे.
सुक्या मेव्याच्या खरेदीत वाढ
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मध्ये केलेल्या बदलांमुळे सुक्या मेव्यावर कर कमी झाला आहे. यामुळे ग्राहकांकडून मागणी वाढली आहे. घाऊक दरात घट झाल्याने दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सुक्या मेव्याची खरेदी लक्षणीय वाढल्याचे विक्रेत्या जीवन नांगरे यांनी सांगितले.
