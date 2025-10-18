विविध मागण्यांसाठी अरुण राऊत यांचे उपोषण
मुरबाड, ता. १८ (वार्ताहर) : तालुक्यातील झाडघर येथील पीरबाबा देवस्थानी जमिनीच्या गैरव्यवहारावर कारवाई न झाल्याच्या निषेधार्थ; तसेच मुरबाड-माळशेज घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरण कामातील भू सुरुंग स्फोटामुळे वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात येत असल्याचे निदर्शनास येताच सामाजिक कार्यकर्ते अरुण राऊत यांनी मुरबाड तहसीलदार कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले.
अरुण राऊत यांनी सांगितले की, झाडघर येथील पीरबाबा देवस्थानाची जमीन हडप करणाऱ्या दलालांवर गुन्हा दाखल करावा, दुय्यम निबंधक मुरबाड यांनी जमीन मालकांची चौकशी न करता दस्तऐवज नोंद केल्यामुळे त्यांना सहआरोपी म्हणून समाविष्ट करावे, बोगस शेतकऱ्यांवरही गुन्हा दाखल करून मुख्य सूत्रधारांवर कारवाई करावी. तसेच, कल्याण-नगर राष्ट्रीय महामार्ग ६१च्या रुंदीकरणाच्या कामात भू सुरुंगाचे स्फोट करून वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात आणणाऱ्या ठेकेदाराला सहकार्य करणाऱ्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी टोकाकडे दक्षिण आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकारी यांच्यावर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अरुण राऊत यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, या संदर्भात वारंवार तक्रारी अर्जाद्वारे केलेल्या मागण्यांनंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या हितासाठी तसेच न्याय मिळविण्यासाठी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणादरम्यान त्यांनी उपस्थितांशी संवाद साधून आपल्या मागण्यांचे स्पष्टीकरण दिले आणि प्रशासनाला त्वरित गंभीर कारवाई करण्याचे आवाहन केले.