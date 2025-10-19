कफ सिरपच्या ३१८ बॉटल्स जप्त
बेकायदा कफ सिरप बाळगणाऱ्यास अटक
३१८ बाटल्या जप्त; वागळे इस्टेट गुन्हे शाखेची कारवाई
ठाणे, ता. १९ : कोडीनयुक्त कफ सिरपची बेकायदा विक्री करण्यासाठी ते बाळगणाऱ्या भिवंडी येथील मुदब्बीर गुलाम अहमद रईस (४४) याला ठाणे शहर पोलिसांच्या वागळे इस्टेट गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. त्याच्याकडून ६३ हजार २८२ रुपये किमतीच्या ३१८ कफ सिरपच्या बॉटल्स जप्त केल्या आहेत. याप्रकरणी मुदब्बीर रईस याच्यासह पसार असलेल्या जिब्रान दिवकर याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, मुदब्बीर याने जिब्रानकडून सदर बॉटल्स खरेदी केल्याचे प्राथमिक तपासात पुढे आले आहे.
ठाण्यातील वागळे इस्टेट रोड क्रमांक २१ येथील बुश अँड बिअर कंपनी रिक्षा स्टँड येथे मुदब्बीर रईस हा गुरुवारी (ता. १६) रात्री सातच्या सुमारास कोडीनयुक्त कफ सिरपच्या बाटल्या बेकायदेशीररीत्या विक्रीसाठी घेऊन येणार असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे पोलिस शिपाई नीलेश शेडगे यांना मिळाली होती. त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सलील भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक शरद पाटील यांच्या पथकाने सापळा रचून मुदब्बीर याला ताब्यात घेतले. त्याची अंगझडती घेतली असता, त्याच्याकडे ३१८ बाटल्या मिळून आल्या. त्याच्याकडे या बाटल्या विक्री करण्याचा कोणताही परवाना किंवा बिल नसल्याचे स्पष्ट झाले. या बाटल्या त्याने नशेसाठी विक्रीसाठी आणल्याचे तपासात उघड झाले.
याप्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात एनडीपीएस कायदा कलम ८ (क), २२ (क), २७ (ब), २९ सह औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० चे कलम १८ क, १८ अ आणि शिक्षा कलम २८(अ) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शिवाजी गवारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.