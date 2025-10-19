वृत्तपत्र विक्रेत्या महिलांचा सन्मान सोहळा
वृत्तपत्र विक्रेत्या महिलांचा सन्मान सोहळा
अंधेरी वृत्तपत्र विक्रेता सेना, नवकिरण मंडळाचे आयोजन
मुंबई, ता. १९ ः माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त साजऱ्या करण्यात आलेल्या वृत्तपत्र विक्रेता दिनानिमित्त अंधेरी वृत्तपत्र विक्रेता सेना आणि नवकिरण मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला परिषद हॉल, अंधेरी (पश्चिम) येथे वृत्तपत्र विक्रेत्या महिलांचा भव्य सन्मान सोहळा उत्साहात पार पडला.
या वेळी मुंबईतील विविध विभागांतून कार्यरत वृत्तपत्र विक्रेत्या भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. पहाटेच्या थंड वाऱ्यात समाजाला जागवणाऱ्या या महिला वृत्तपत्र विक्रेत्या भगिनी समाजाच्या माहितीचा दीप प्रज्वलित ठेवतात. त्यांच्या या अथक परिश्रमाचे कौतुक आणि सन्मान केल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंदाची झळाळी पाहायला मिळाली.
या कार्यक्रमात उपस्थित सर्व महिला विक्रेत्यांना दिवाळी भेटवस्तू, गाडीभाडे आणि मिठाईचे वाटप करण्यात आले. छोट्याशा पण हृदयस्पर्शी या सन्मानामुळे त्यांच्या श्रमाला आदराची दाद मिळाली.
बृहन्मुंबई वृत्तपत्र विक्रेता संघाचे अध्यक्ष मधुसूदन सदडेकर यांनी आपल्या मनोगतात म्हटले, की सर्व भगिनी आमच्या संघटनेचा अभिमान आहेत. त्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या दृष्टीने आम्ही सकारात्मक आहोत आणि यासाठी लवकरच ठोस योजना राबविण्यात येतील. त्याचप्रमाणे बृहन्मुंबई वृत्तपत्र विक्रेता संघाचे कोषाध्यक्ष रवींद्र चिले यांनी विविध विषयांवर मार्गदर्शन करीत महिलांच्या योगदानाचे मनःपूर्वक कौतुक केले.
कार्यक्रमाला नवकिरण मंडळाचे सरचिटणीस सुभाष राणे, बृहन्मुंबई वृत्तपत्र विक्रेता संघाचे उपाध्यक्ष रवि संसारे, अजय उतेकर, संतोष पाडावे, एस. मुरुगन, अबोध शिर्के, संजय जगधने, हरेश भेदा, राजन यादव, अँथोनी आदींची उपस्थिती होती.
