ऑनलाइन गेमिंग रॅकेटचा भांडाफोड
बनावट बँक खाती उघडणारा २२ वर्षीय तरुण अटकेत
नवी मुंबई, ता. १९ (वार्ताहर) : ऑनलाइन गेमिंगच्या नावाखाली फसवणुकीच्या रॅकेटचा नवी मुंबई पोलिसांनी पर्दाफाश केला. या घटनेत ६० ते ७० बनावट बँक खातींसह एकाला अटक करण्यात आली आहे, तर दोघा सूत्रधारांचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे.
नेरूळ सेक्टर-१८ मध्ये राहणारा इम्रान शेख रात्री १.३० च्या सुमारास सीबीडी बेलापूर रेल्वेस्थानकजवळ संशयास्पदरीत्या फिरत होता. या वेळी आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस हवालदार राहुल पवार यांनी त्याला ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान इम्रान शेख ऑनलाइन गुन्हे करत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर बंदी घातलेल्या रेड्डी अन्ना गेमिंग ॲपमार्फत मोठा आर्थिक स्कॅम चालवत असल्याचे उघड झाले. या वेळी नेरूळ-सीबीडी परिसरात राहणाऱ्या तरुणांना कमिशनच्या नावाखाली बँक खाते उघडण्यास प्रवृत्त करत होता. प्रत्येक खात्यासाठी १५ हजार रुपये कमिशन मिळत होते, तर पाच हजार रुपये खातेधारकाला देत होता. त्यानंतर बँक खात्याची माहिती एटीएम कार्ड, पिन, चेकबुक, सीम कार्ड डोंबिवलीत राहणाऱ्या हरिश. बंगळूरमधील सुमीत या दोघांपर्यंत पोहोचवत असल्याचे तपासात आढळून आले आहे.
ॲपवर पैशांची देवाणघेवाण
रेड्डी अन्ना ऑनलाइन गेमिंग ॲपच्या माध्यमातून पैशांची मोठ्या प्रमाणावर देवाणघेवाण केली जात होती. लोकांकडून ॲपवर पैसे घेतले जात होते, नंतर पैसे बोगस खात्यांमध्ये फिरवण्यात येत होते. त्यानुसार गुन्हे शाखेने इम्रान शेख, हरिश, सुमीत, इतर आरोपींवर गुन्हा दाखल केला आहे.
