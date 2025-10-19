केडीएमसी''च्या शाळांमध्ये वाचन प्रेरणा दिन साजरा
पालिका शाळांमध्ये ‘वाचन प्रेरणादिन’ साजरा
डोंबिवली, ता. १९ (बातमीदार) : भारताचे माजी राष्ट्रपती स्वर्गीय डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या स्मृती जतन करण्याच्या उद्देशाने त्यांचा जन्मदिवस ‘वाचन प्रेरणादिन’ म्हणून कल्याण- डोंबिवली महापालिका (केडीएमसी) शिक्षण विभागाच्या शाळांमध्ये उत्साहात साजरा करण्यात आला. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची प्रेरणा आणि आवड वृद्धिंगत करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण व्हावी, याकरिता ‘एक तास वाचनाचा’ हा उपक्रम घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे शालेय विद्यार्थ्यांसाठी निबंध स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा आणि रांगोळी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. डॉ. कलाम यांचे विज्ञान व तंत्रज्ञानविषयक योगदान आणि ‘आपले मिसाईल मॅन’ या विषयांवर विविध शाळांमध्ये व्याख्यानांचे आयोजन करण्यात आले होते.
विविध कार्यक्रमांचे आयोजन
विभाग प्रशासनाधिकारी भारत बोरनारे आणि शिक्षणाधिकारी विजय सरकटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिका परिक्षेत्रातील अनेक शाळा व महाविद्यालयांमध्ये वाचन प्रेरणादिनानिमित्त अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘एव्ही’ (ऑडिओ-व्हिज्युअल) माध्यमातून डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जीवनकार्याची माहिती शालेय विद्यार्थ्यांना देण्यात आली, तसेच प्रेरणादायी पुस्तक वाचन कार्यक्रमही घेण्यात आले. कल्याणमधील शारदा हायस्कूलमध्ये ग्रंथप्रदर्शनाचे अनोखे कार्यक्रम आयोजित केले होते, तर डोंबिवलीतील प्रगती कला व वाणिज्य विद्यालयामध्ये डॉ. कलाम यांच्या पुस्तकांचे प्रदर्शन घडवून वाचन प्रेरणादिन साजरा करण्यात आला.
