माणगावात दिग्गजांची प्रतिष्ठापणाला

माणगावात दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला
एका जागेसाठी अनेकजण इच्छुक, पक्षश्रेष्ठींसाठी डोकेदुखी
माणगाव, ता. १९ (वार्ताहर)ः रायगड जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठीचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर माणगाव तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद आणि आठ पंचायत समिती सदस्यांसाठी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी विविध पक्षांच्या दिग्गजांची नावे चर्चेत आहेत, पण एका मतदार संघात चार ते पाच इच्छुक उमेदवार असल्याने पक्षश्रेष्ठींची डोकेदुखी वाढणार आहे.
माणगाव तालुक्यात पाच जिल्हा परिषद मतदारसंघ होते. आता चार झाले आहेत. त्यामुळे इच्छुकांच्या पदरी निराशा आली आहे. त्यात ५० टक्के आरक्षणामुळे अनेकांचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत. गेल्या निवडणुकीत शिवसेनेने बाजी मारलेली होती. आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरणार आहे, तर शेतकरी कामगार पक्ष, भाजपकडून मोर्चेबांधणीला सुरुवात झाली आहे. यामुळे पक्षनेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे.
माणगाव तालुक्यातील निजामपूर जिल्हा परिषद मतदारसंघात निजामपूर, गांगवली दोन पंचायत समिती मतदारसंघ आहेत. या मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून राज्य प्रवक्ते आणि कोकण संघटक ॲड. राजीव साबळेसारख्या बड्या उमेदवाराची चर्चा आहे, तर शिंदे गटातर्फे अविनाश नलावडे, मंगेश पोळेकर, राजाभाऊ रणपिसे, सुशील कदम यांच्या नावाची चर्चा आहे.
राजकीय बलाबल
निजामपूर - जिल्हा परिषद मतदारसंघात मंत्री भरत गोगावले यांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे, पण मंत्री भरत गोगावले यांनी तीन हजारांची आघाडी घेतली होती, मात्र विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना शिंदे पक्षमध्ये महायुती होती.
गांगवली - निजामपूर जिल्हा परिषद मतदारसंघाला नव्याने जोडला गेला आहे. ॲड. राजीव साबळे दोन वेळा निवडून आले होते. त्यामुळे राजीव साबळे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मैदानात उतरवले तर विजयी होतील, असा आत्मविश्वास कार्यकर्त्यांना आहे.
तळाशेत-इंदापूर - जिल्हा परिषद मतदारसंघ महिला राखीव झाला आहे. या मतदारसंघातून दीशा जाधव, स्वाती नवगणे, संगीता बक्कम, रचना थोरे यांच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. यातील स्वाती नवगणे शिवसेनेकडून जिल्हा परिषद सदस्या निवडून आल्या आहेत, तर संगीता बक्कम पंचायत समिती सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या आहेत, तर भाजपचे युवानेते नीलेश थोरे यांच्या पत्नी रचना थोरे यांच्या नावाचीदेखील चर्चा आहे.
मोरबा - जिल्हा परिषद मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष सुभाष केकाणे, शेतकरी कामगार पक्षाचे अस्लम राऊत, शिवसेनेचे रमेश पांडुरंग मोरे आणि सुजित शिंदे यांच्या नावाची चर्चा आहे. येथून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शेकाप युतीचा उमेदवार विजयी झाला होता. हा मतदारसंघ मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मतदारसंघात समाविष्ट आहे. या भागात मुस्लिम मतदार जास्त प्रमाणात आहेत.
गोरेगाव - जिल्हा परिषद मतदारसंघातून विकास गायकवाड, भारत गोरेगावकर, प्रकाश हरवंडकर नावे चर्चेत आहेत. शिवसेनेच्या अमृता हरवंडकर या विजयी झाल्या होत्या. हा मतदारसंघ मंत्री भरत गोगावले यांच्या मतदारसंघात समाविष्ट आहे. या मतदारसंघात सुनील तटकरे यांचे लक्ष आहे.
