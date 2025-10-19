ठाण्यात रोषणाईचा झगमगाट
ठाण्यात रोषणाईचा झगमगाट
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १९ : दिवाळीचा सण म्हणजे प्रकाश, आनंद आणि उत्साहाचे पर्व. ‘दिवाळी सण मोठा, नाही आनंदाला तोटा’ या म्हणीप्रमाणे ठाणे शहरासह संपूर्ण जिल्हा उजळून निघाला आहे. सर्वत्र खरेदीची लगबग, फराळ-मिठाईच्या दुकानांवरील रांगा, रांगोळी आणि दीपोत्सव आदी सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल सुरू आहे. या उत्साहाला आकर्षक रोषणाईचा साज चढला आहे. आकाशकंदील आणि विद्युत रोषणाईमुळे संपूर्ण शहरात झगमगाट पाहायला मिळत आहे.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ठाणे शहर विद्युत रोषणाईने थक्क करणारे दृश्य साकारत आहे. स्थानक परिसर, राम मारुती रोड, कोपरीपासून ते घोडबंदरपर्यंतच्या मुख्य मार्गांवर विविधरंगी दिव्यांनी सजावट करण्यात आली आहे. आकाशकंदील, लखलखत्या माळा आणि थीमवर आधारित प्रकाश सजावट यामुळे शहराचे रूप अवर्णनीय झाले आहे. रात्र होताच शहराच्या प्रत्येक कोपऱ्यातून उजळणाऱ्या या दिव्यांच्या प्रकाशात ठाणे नव्या जोमाने झळकू लागले आहे. जणू काही ‘प्रकाशोत्सव’च साकारला आहे. दिवाळीच्या या झगमगत्या वातावरणाने ठाणेकरांच्या चेहऱ्यावर आनंदाचे प्रकाशपुंज फुलले आहेत.
ठिकठिकाणी उभारलेले विशाल आकाशकंदील आणि त्यांच्याभोवतीच्या दिव्यांच्या माळा, यामुळे ठाणेकरांचा उत्साह अधिकच वाढला आहे. काही ठिकाणी पावसामुळे सजावटीचे थोडे नुकसान झाले असले, तरी ठाणेकरांनी पुन्हा कंदील लावून उत्सवाचा मूड कायम ठेवला आहे. दिवाळीपूर्वी ठाणे महापालिकेने शहरात मोठ्या प्रमाणावर साफसफाई, रंगरंगोटी आणि सुशोभीकरणाची कामे हाती घेतली. प्रमुख रस्त्यांवरील भिंती व डिव्हायडर नव्या रंगांनी सजले आहेत. त्यामुळे रोषणाईच्या झगमगाटासोबत ठाण्याचे सौंदर्य दुणावले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.