पैठणीच्या कापडापासून आकर्षक कंदील
बदलापूर, ता. १९ (बातमीदार) : दिवाळीची खरेदी अंतिम टप्प्यात आली असून, बाजारपेठांमध्ये आकाशकंदिलांची खरेदी उत्साहात सुरू आहे. दिवाळीचा अविभाज्य भाग असलेल्या आकाशकंदिलांकडे ग्राहकांचा कल असला तरी, बदलापुरातून मात्र पैठणी आणि साड्यांच्या विविध कापडांपासून बनवलेले कंदील सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. यंदाची दिवाळी हटके आणि पारंपरिक पद्धतीने साजरी करण्यासाठी हे कापडी कंदील आकर्षणाचे केंद्र बनले आहेत.
बदलापूरमध्ये राहणाऱ्या सानिका घुमरे या मागील अनेक वर्षांपासून कापडांमधून शोभेच्या वस्तू आणि सणासुदीच्या पारंपरिक घरगुती वस्तू बनवत आहेत. यंदा त्यांनी दिवाळीसाठी पैठणीचे कापड तसेच जरी काठची साडी, इरकल साडी यांसारख्या विविध कापडी प्रकारांचा वापर करून पर्यावरणपूरक कंदील बनवले आहेत.
सानिका क्रिएशन या त्यांच्या दुकानात छोट्या आकाराच्या कंदिलांपासून ते आकाश कंदील आणि दुकाने व ऑफिसेसच्या बाहेर लावण्यासाठी मोठमोठे कंदील उपलब्ध आहेत. देवी-देवतांचे चित्र असलेले, आडनाव असलेले किंवा कंपनीचे नाव असलेले, अशा वेगवेगळ्या संकल्पनांमधून हे कंदील साकारले आहेत. मुख्य म्हणजे हे सर्व कंदील त्यांनी स्वतः आणि त्यांच्या महिला सहकाऱ्यांसोबत मिळून बनवले आहेत. हे कंदील इतके आकर्षक आहेत की, एखादी मराठमोळी स्त्री पारंपरिक वेशभूषा करून जशी मोहक दिसते, तसेच काहीसे हे कंदील पाहून वाटते.
घरातील शोभेच्या वस्तूंना मागणी
कंदिलांसाठी प्लॅटिनमपासून बनवलेला साचा वापरण्यात आला असून, कंदिलाच्या सभोवताली कापडी लेस लावण्यात आल्या आहेत. हे कंदील इतके मोहक आहेत की, विजेचे दिवे न लावता केवळ देखावा म्हणून घरासमोर लावल्यास एक वेगळा आणि उठावदार लूक मिळेल. हा वेगळेपणा देण्यासाठी सानिका घुमरे मागील तीन ते चार महिन्यांपासून प्रयत्न करत आहेत. सामान्य गृहिणी ते उद्योजिका होण्याकडे टाकलेले हे पहिले पाऊल माझ्यासाठी विशेष असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वतःची आवड आणि कला जोपासण्यासाठी हा प्रयत्न केला असून, कुटुंबाकडून मिळालेल्या पाठिंब्याच्या बळावर त्यांनी हे सुंदर आणि विविध आकारातील कंदील साकारले आहेत. त्यांच्या दुकानात फक्त कंदीलच नव्हे, तर पैठणी, इरकल, जरी काठ या कापडांपासून बनवलेल्या घरातील शोभेच्या वस्तूदेखील उपलब्ध आहेत. त्यांना जवळपास १०० हून अधिक समाधानी ग्राहक मिळाले असून, अनेकांनी पुढच्या वर्षीची बुकिंगही केली आहे.
‘‘यंदाची दिवाळी विशेष आहे. काहीतरी वेगळं साकारण्याचा प्रयत्न करत कापडापासून बनवलेल्या आकाशकंदिलांना यावर्षी उदंड प्रतिसाद मिळाला. हे सगळं श्रेय माझे कुटुंब, माझे पती, माझा मुलगा आणि माझ्यासोबत काम करणाऱ्या महिला सहकारी यांचे आहे. स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी मी केलेला हा एक प्रामाणिक आणि यशस्वी प्रयत्न आहे, असे मी समजते.’’
- सानिका घुमरे, विक्रेत्या
