जीएसटी कमी झाल्याने वाहन खरेदील जोर
जीएसटी कमी झाल्याने वाहन खरेदीला जोर
१०० गाड्यांची आगाऊ बुकिंग; ग्राहकांची उत्सुकता चरमावर
अलिबाग, ता. १९ (वार्ताहर) ः केंद्र सरकारने दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर वाहनांच्या जीएसटीत २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कपात केली असल्याने किमतीत लक्षणीय घट झाली आहे. या निर्णयामुळे रायगड जिल्ह्यातील वाहन खरेदी बाजारपेठेत उत्साह दिसत असून, लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर आगाऊ १०० गाड्यांची बुकिंग झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दसरा आणि दिवाळीच्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर वाहन खरेदी केली जाते. या काळात बहुतेक कुटुंबे सोने, वाहन किंवा इतर मौल्यवान वस्तू खरेदी करण्याकडे कल दाखवतात. अनेकांच्या घरासमोर दिवाळीच्या दिवशी नवीन दुचाकी अथवा चारचाकी गाडी दिसून येते. यंदाच्या दिवाळीतही वाहनांची बाजारपेठ गतीने वाढत आहे. बाजारात दिवसेंदिवस नवीन आणि अत्याधुनिक मॉडेल्स दाखल होत आहेत. या मॉडेल्सच्या आकर्षक किमती आणि वाहनांच्या वाढलेल्या खर्चामुळे पूर्वी मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी गाडी खरेदी करणे कठीण झाले होते. मात्र दसऱ्यापूर्वी १० टक्क्यांची जीएसटी कपात झाल्याने वाहनांच्या किमतीत सहज लक्षवेधी घट झाली आहे. उदाहरणार्थ लाखांपर्यंतच्या वाहनांमध्ये ६ ते ७ हजार रुपयांची आणि मोठ्या किमतीच्या वाहनांमध्ये सुमारे १० हजार रुपयांची घट झाली आहे. यामुळे वाहन खरेदीचा उत्साह यंदा विशेष वाढला आहे. अनेक ग्राहकांनी दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावरच घरासमोर नवीन गाडी उभी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच बँकांची वाहन कर्ज योजनादेखील सुलभरीत्या उपलब्ध असल्यामुळे ग्राहकांना आर्थिकदृष्ट्या वाहन घेणे अधिक सोपे झाले आहे.
रायगडमधील वाहन विक्रेत्यांनी सांगितले, की जीएसटीत घट झाल्यामुळे वाहन खरेदीतून येणारी वाढ बाजारपेठेसाठी नवस्फूर्ती ठरत आहे. दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या मागणीत या दिवाळीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. विक्रेते म्हणतात, की दसऱ्याच्या आधी जीएसटी कपात झाल्याने ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आता वाहन घेणे शक्य झाले आहे. यंदा दिवाळीच्या मुहूर्तावर वाहन खरेदीचा आनंद अनेकांच्या चेहऱ्यावर दुपटीने अनुभवायला मिळत आहे.
