प्रवाशांच्या सेवेला जुनाट बस
मोखाडा, ता. १९ (बातमीदार) : जव्हार आगाराच्या बहुतांश एसटी बसची दुरवस्था झाली आहे. अनेक गाड्या गळक्या, खिडकीच्या तुटलेल्या काचा, मोडलेली आसन व्यवस्था, तुटलेल्या पत्र्यामुळे त्या भंगारात निघाल्या आहेत. त्याच अवस्थेत या गाड्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व प्रवाशांच्या सेवेसाठी रस्त्यावर धावत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व प्रवासी त्रस्त झाले आहेत. ऐण दिवाळी सणात प्रवाशांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, त्यांनी एसटी बसच्या प्रवासाकडे पाठ फिरवली आहे.
जव्हार एसटी आगारात ५६ बस आहेत. यामध्ये नव्याने काही बस दाखल झाल्या आहेत. बहुतांश गाड्यांची डागडुजी न केल्याने त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. अनेक बसचे पत्रे तुटलेले आहेत. बसला गळती लागली आहे, तर खिडक्यांच्या काचा तुटलेल्या आहेत, गाडीतील आसने तुटल्याने या गाड्या भंगारात निघाल्या आहेत. त्याच अवस्थेत प्रवाशांना उभ्याने प्रवास करावा लागतो आहे. यामध्ये बहुतांश बस या मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थी वाहतुकीस रस्त्यावर धावत आहेत. अशा भंगारात निघालेल्या बसमधून विद्यार्थी आणि प्रवाशांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो.
जव्हारहून संध्याकाळी चार वाजता मोखाडा तालुक्यातील केवनाळा या अतिदुर्गम गावाकडे जाणारी बस विद्यार्थी व प्रवाशांसाठी महत्त्वाची आहे. ग्रामीण भागाच्या गावखेड्यांतून तालुक्यात विविध कामांकरिता आलेल्या व्यक्ती परतीचा प्रवास या बसफेरीने करतात. यात विद्यार्थी, वृद्ध, रुग्ण, महिला व शासकीय कर्मचारी हे प्रवासी असतात. मात्र जव्हार बस आगारातून शुक्रवारी (ता. १७) निघालेली बस (एमएच २० बीएल ३५०३) प्रवाशांच्या सेवेसाठी पाठवल्याने प्रवाशांमध्ये संताप आहे. दिवाळी सणात अशा बस व्यवस्थापनाकडून पाठवल्या जात असल्याने प्रवाशांची मोठी कुचंबणा होत असून, त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. याबाबत जव्हार आगाराशी संपर्क साधला असता कोणीही प्रतिसाद दिला नाही.
प्रवाशांकडून संताप
या बसमधून प्रवास करणारे ज्येष्ठ नागरिक देवराम कामडी यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व प्रवाशांसाठी जुन्या बस पाठवून आदिवासी नागरिकांना तुच्छ समजून प्रवास करण्यास भाग पाडत आहेत. इतर शहरी, लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांसाठी नवीन बसची सुविधा देण्यात येते. भाडे आकारणी सारखीच असताना आम्हाला मोडकळीस आलेल्या बसमधून प्रवास का, असा सवाल त्यांनी एसटी महामंडळ प्रशासनास केला आहे.
