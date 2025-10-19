गोवणे पोंढापाडा येथे प्रथमच वीज येणार!
कासा, ता. १९ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यातील मौजे गोवणे पोंढापाडा येथे राहणाऱ्या सुमारे २० आदिवासी कुटुंबांना प्रथमच वीजपुरवठा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक दशकांपासून अंधारात जीवन जगणाऱ्या या पाड्यातील नागरिकांच्या आयुष्यात आता उजेड पडणार आहे.
गोवणे पोंढापाडा येथे वीज नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना रात्री अभ्यास करणे कठीण होत होते, तसेच आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. अंधारात विंचू किंवा सर्पदंशाच्या घटनाही घडत होत्या. येथे वीज नसल्याच्या गंभीर प्रश्नाची दखल घेत युवा एल्गार आघाडीचे अध्यक्ष आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे पालघर विधानसभा संघटक ॲड. विराज गडग यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी ३० जून रोजी पालघर जिल्हा परिषदेत आमदार राजेंद्र गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जनता दरबारात हा प्रश्न मांडला होता. यानंतर त्यांनी वाणगाव येथील कनिष्ठ अभियंता कार्यालयात पाठपुरावा केला. त्यांच्या पुढाकारामुळे वीज विभागाने पाड्याची पाहणी करून अहवाल सादर केला आणि सहा लाख १३ हजारांच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करून १ ऑक्टोबर रोजी पालघर येथील कार्यालयात मंजुरीसाठी पाठवले. या उपक्रमात वाणगाव येथील कनिष्ठ अभियंता धनंजय सोनटके, वरीष्ठ तंत्रज्ञ कृष्णा धांडे, तसेच वीज कर्मचारी दिनेश भोईर यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
ग्रामीण भागातील दुर्लक्षित आदिवासी वसाहतींना वीजपुरवठा मिळावा, हा या प्रयत्नांचा उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या निर्णयामुळे गोवणे पोंढापाड्यातील नागरिकांमध्ये आता आनंद आणि आशेचे वातावरण आहे. त्यामुळे या भागात वीजपुरवठा सुरू झाल्यास नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
