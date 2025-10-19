फडके रोडवर ठाकरे बंधुंचा एकत्रित बॅनर
फडके रोडवर ठाकरे बंधूंचा एकत्रित बॅनर
‘दीपोत्सवाचा नवा रंग’ ठरला चर्चेचा विषय
डोंबिवली, ता. १९ ः प्रसिद्ध फडके रोड परिसरात या वर्षीच्या दिवाळीत एक वेगळा उत्साह आणि चर्चेचा माहोल निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते तथा माजी आमदार राजू पाटील यांच्या संकल्पनेतून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही येथे भव्य दीपोत्सव साजरा करण्यात येत आहे; मात्र या वेळी या दीपोत्सवात विशेष आकर्षण ठरले आहे ते म्हणजे ठाकरे बंधूंचे एकत्रित बॅनर. फडके रोडवर मनसे डोंबिवली शहराच्या वतीने झळकलेल्या या बॅनरवर शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसेप्रमुख राज ठाकरे या दोन्ही बंधूंचे एकत्रित फोटो दिवाळीच्या शुभेच्छा देताना झळकले आहेत. या बॅनरमुळे डोंबिवलीकरांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली असून, नागरिक हे अनोखे दृश्य पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने फडके रोडवर गर्दी करीत आहेत.
उद्धव ठाकरे यांचे सुपुत्र आमदार आदित्य ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे सुपुत्र अमित ठाकरे यांचेही एकत्रितपणे दिवाळीच्या शुभेच्छा देणारे बॅनर शहरात झळकले आहेत. ठाकरे घराण्याच्या पुढील पिढ्यांचे हे एकत्रित बॅनर पाहून डोंबिवलीकरांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. फडके रोडवरील हा दीपोत्सव आणि त्याचबरोबर लागलेले हे अनोखे बॅनर सध्या डोंबिवलीत चर्चेचा प्रमुख विषय ठरले आहेत. ठाकरे बंधूंच्या संभाव्य राजकीय युतीच्या पार्श्वभूमीवर या बॅनरला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.