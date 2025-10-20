धोबीघाट परिसरात फटाक्यांमुळे लागली आग
धोबीघाट परिसरात फटाक्यांमुळे लागली आग
स्थानिकांच्या तत्परतेने टळली मोठी दुर्घटना
उल्हासनगर, ता २० (वार्ताहर) : दिवाळीच्या आनंदी वातावरणात फटाके उडवताना एका घराच्या छपरावरील सुक्या गवताला आग लागली आणि काही क्षणातच परिसरात धूर पसरला; मात्र स्थानिक नागरिकांनी दाखवलेल्या प्रसंगावधानाने मोठा अनर्थ टळला. त्यांच्या वेळेवर केलेल्या प्रयत्नांमुळे आग आटोक्यात आणण्यात यश आले.
दिवाळी सणात शहरभर फटाक्यांच्या आतषबाजीने आनंदाचे वातावरण आहे; मात्र याच आनंदात धोबीघाट परिसरात शनिवारी (ता. १८) संध्याकाळी एक गंभीर घटना घडली. परिसरातील काही तरुण फटाके उडवत असताना चुकून एका घराच्या छपरावर असलेल्या सुक्या गवतावर ठिणगी पडली. काही क्षणांतच गवताने पेट घेतला आणि धुराचे मोठे लोट आकाशात पसरले. या अचानक लागलेल्या आगीमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये काही काळ गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. परंतु, स्थानिक रहिवाशांनी तत्परता दाखवत बादल्या आणि पाण्याच्या सहाय्याने आग विझवण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येताच आग नियंत्रणात आली आणि मोठा अपघात टळला.
घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील काही समाजसेवक आणि स्थानिक मंडळाचे कार्यकर्तेही घटनास्थळी धावले. सुदैवाने आग घराच्या आतील भागापर्यंत पोहोचली नाही, त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. प्राथमिक तपासात ही घटना फटाक्यांच्या ठिणग्यांमुळे घडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.या पार्श्वभूमीवर, पोलिसांनी नागरिकांना अशा प्रकारच्या अपघातांपासून सावध राहण्याचे आणि फटाके उडवताना पुरेशी सुरक्षितता पाळण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
