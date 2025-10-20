डॉ. नंदा, डॉ. कुंबळा यांना धन्वंतरी व भिषग्वर्य पुरस्कार प्रदान
''कुटुंबवैद्य'' व्यवस्था आरोग्यच्या समस्येवर उपाय
डॉ. दामोदर नंदा यांचे प्रतिपादन
सकाळ वृत्तसेवा,
डोंबिवली, ता. २० : रुग्ण आणि डॉक्टर यांच्यातील सुसंवाद दुरावत चालला आहे. यामुळे दिवसेंदिवस आरोग्य सेवेत अधिकाधिक प्रश्न निर्माण होत आहेत. ''कुटुंबवैद्य'' ही व्यवस्था असे प्रश्न सोडवू शकते, असे प्रतिपादन डॉ. दामोदर नंदा यांनी डोंबिवली येथे केले. डोंबिवली ब्राह्मण सभेच्या अत्यंत प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्काराने डॉ. नंदा यांना सन्मानित करण्यात आले. ब्राह्मण सभा डोंबिवली यांच्या वतीने धन्वंतरी व भिषग्वर्य पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. डॉ. नंदा यांना यंदाचा ''धन्वंतरी पुरस्कार'' देऊन गौरविण्यात आले. डॉ. नंदा हे गेली ५५ वर्षे कुटुंबवैद्य म्हणून रुग्णांची सेवा करत असून, विशेषतः भानुशाली समाजात त्यांनी जी-६-पी-डी डेफिशियन्सी आणि थॅलेसेमिया सारख्या असाध्य रोगांसंबंधी जनजागृती करण्याचे अथक प्रयत्न केले आहेत.
भारतात दिवसेंदिवस मधुमेहाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून, आपल्या जीवनशैलीत बदल करणे हेच मधुमेह टाळण्याचे अथवा त्यावर मात करण्याचे उत्तम साधन आहे, असा मोलाचा सल्ला डॉ. महेश पाटील यांनी दिला. डॉ. पाटील यांना ब्राह्मण सभेचा ''भिषग्वर्य पुरस्कार'' प्रदान करण्यात आला. धन्वंतरी पुरस्काराचे यंदाचे ३० वे वर्ष असून, भिषग्वर्य पुरस्काराचे २७ वे वर्ष आहे. या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना ठाण्याचे सुप्रसिद्ध हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. दयानंद कुंबळा यांनी हृदयविकार होण्याची आणि तो टाळण्याची मीमांसा केली. त्यांनी ताणतणावपूर्ण जीवनशैली, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, आहार इ. घटकांवर आपल्या अभ्यासपूर्ण व अनुभवसंपन्न शैलीत प्रकाश टाकला. ताणतणाव हे प्रमुख कारण असून, यातूनच पुढे उच्च रक्तदाब व मधुमेह अशा अन्य विकारांचा उद्भव होऊन, चुकीच्या जीवनशैलीमुळे हृदयविकार होण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे ते म्हणाले. त्यावर केवळ गुगल, एआय अशा माध्यमांवर अवलंबून न राहता, योग्य तो डॉक्टरी सल्ला घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
आदर्श शेतीसाठी पुरस्कार द्यावा
डॉक्टर आणि शेतकरी हे माणसाच्या अस्तित्वाशी निगडीत असे दोन व्यवसाय असून ब्राह्मण सभेसारख्या संस्थांनी डॉक्टरांनंतर, आता आदर्श शेती व्यवसाय करणाऱ्यांसाठीही एखाद्या पुरस्काराचा विचार करावा, असे आवाहन ब्राह्मण सभा विश्वस्त डॉ. उल्हास कोल्हटकर यांनी यावेळी केले. ब्राह्मण सभेचे कार्याध्यक्ष संजय कानिटकर, उपाध्यक्ष डॉ. गोविंद कुलकर्णी आणि वैद्यकीय सेवा समिती प्रमुख डॉ. मेघा ओक यावेळी उपस्थित होते. डोंबिवलीतील अनेक वैद्यकीय व्यावसायिक, संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच अनेक नागरिक यावेळी उपस्थित होते.
