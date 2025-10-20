आठ लाखांच्या चोरीप्रकरणी महिलेस अटक
अंधेरी, ता. २० (बातमीदार) ः आठ लाखांच्या चोरीप्रकरणी सुनिता अंकुश पवार या केअरटेकर महिलेस मालाड पोलिसांनी अटक केली. कामावर नसताना तिने घरात प्रवेश करून कपाटातील दागिने पळविल्याचा आरोप आहे. चोरीच्या याच गुन्ह्यात तिला बोरिवलीतील स्थानिक न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली आहे. तिची पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे.
तक्रारदार व्यावसायिक असून, त्यांचा संगणक हार्डवेअर देखभालीचा व्यवसाय आहे. त्यांची आई ८० वर्षांची असून, बहीण एका खासगी कंपनीत कामाला आहे. त्यांची बहीण दिवसभर कामावर असते, तेदेखील कामानिमित्त मुंबई आणि गोवा येथे जात असल्याने त्यांनी सुनिताला त्यांच्या आईच्या देखभालीखालीसाठी केअरटेकर म्हणून ठेवले होते. ती सकाळी ८ ते रात्री ८ असे १२ तास त्यांच्याकडे काम करत होती. आई सतत आजारी पडत असल्याने त्यांना २४ तास केअरटेकर महिलेची गरज होती. त्यामुळे त्यांनी तिला गेल्या महिन्यात कामावर येऊ नकोस, असे सांगितले. त्यानंतर तिने त्यांच्याकडील नोकरी सोडून दिली होती. ३ ऑक्टोबरला ती तक्रारदाराच्या आईला पाहण्यासाठी आली होती. सायंकाळी त्यांची बहीण कामावर आल्यानंतर तिला कपाटातून आठ लाख चौदा हजार रुपयांचे सोन्या-चांदीचे विविध दागिने चोरीस गेल्याचे दिसून आले. त्यानंतर सुनिताविरोधात मालाड पोलिसांत तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर पोलिसांनी सुनिता पवार हिच्याविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल केला होता. ती पोलिस कोठडीत असून, तिची पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे.
