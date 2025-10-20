धारावीतील ज्येष्ठांनी मांडली प्रदूषण मुक्त दिवाळीची संकल्पना
धारावी, ता. २० (बातमीदार) : दिवाळीचा उत्साह व आनंद टिकवून प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन धारावीतील ज्येष्ठ नागरिकांनी केले आहे. संत कक्कया मार्गावरील लक्ष्मी माता मंदिराचा परिसर शनिवारी (ता. १८) सायंकाळी ७ ते ९ या वेळेत स्वच्छ करून ३६ दिव्यांची माळ लावली. तसेच मध्यभागी दिवा पेटवून प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचा, बाहेर खाद्यपदार्थ न खाता घरातीलच दिवाळी फराळ आनंदाने घेऊन दिवाळी साजरी करा, फटाके फोडू नका, असे आवाहन झेंडा ग्रुपच्या सदस्यांनी केले. घरातून बनवून आणलेला फराळ एकमेकांना देण्यात आला.
ही संकल्पना सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप गाडेकर यांनी मांडली होती. रंजीत खंदारे, कचरू सदाफुले, महादेव सोनवणे, संदीप सोनवणे, परशुराम जाधव, किसन नारायणे यांनी ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी मेहनत घेतली. या वेळी विष्णू कोकणे यांनी घरगुती फराळाचे वाटप केले. संगमेश गजाकोश, विनोद जयस्वाल, सूर्यकांत सोनवणे, महालिंग सदाफुले या सर्व ज्येष्ठ मंडळीनी सहकार्य केले.
