पेण मध्ये राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाकडून भीक मागो आंदोलन
पेणमध्ये शरद पवार गटाकडून भीक मांगो आंदोलन
पेण, ता. २० (वार्ताहर) : पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये तत्काळ भरपाई मिळावी या मागणीसाठी शरद पवार गटाच्या वतीने भीक मांगो आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (ता. २०) पेणमध्ये हे आंदोलन करण्यात आले.
महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी पावसामुळे शेतकरी पूर्णताः संकटात सापडला आहे. पावसामुळे राज्यातील हजारो हेक्टर शेती पाण्यात गेल्याने शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. अशातही महायुतीचे सरकार शेतकऱ्यांचे दिवाळे काढत आहे. सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई द्यावी या मागणीकरिता शरद पवार गटाच्या वतीने भीक मांगो आंदोलन करण्यात आले. या वेळी पेण शहरातील दुकानांमध्ये जाऊन कार्यकर्त्यांनी भीक मागत आंदोलन केले. या वेळी रायगड जिल्हाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, महाड तालुकाध्यक्ष संदीप सकपाळ, रोहा तालुकाध्यक्ष तुषार खरविले, माणगाव महिला आघाडी प्राजक्ता जाधव, अश्विनी महाडिक, तालुकाध्यक्ष ॲड. भाऊसाहेब मोरे, उपाध्यक्ष राम देशमुख, पेण तालुकाध्यक्ष प्रकाश मोकल, पराग वडके, राजू रोटेकर आदींसह पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
