दिपावलीनिमित्त राजकारण्यांकडून फुकट जाहिरातबाजी
दीपावलीनिमित्त राजकारण्यांची फुकट जाहिरातबाजी
शहराचे विद्रूपीकरण; नागरिकांमध्ये नाराजी
तुर्भे, ता. २० (बातमीदार) : ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर विविध सण-उत्सवांच्या निमित्ताने नवी मुंबई शहरात आणि आसपासच्या भागात राजकीय नेत्यांकडून फुकटात जाहिरातबाजी करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे या अनधिकृत जाहिरातींमुळे शहराचे सौंदर्य नाश पावत असून, महापालिकेचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. दरम्यान, संबंधित विभाग अधिकारी केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
नवी मुंबई महापालिकेची निवडणूक येत्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे दिवाळीचे औचित्य साधून अनेक राजकीय पक्ष मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सरसावले आहेत. त्यामुळे शहरात विविध ठिकाणी जाहिरातबाजी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे एका राष्ट्रीय पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांनी मुख्यालयाजवळ पालिकेच्या नाकाखालीच अनधिकृत फलक लावले आहेत. याच पदाधिकाऱ्याने संपूर्ण शहरभर आमदारांचे छायाचित्र टाकून त्यांच्याआडून जाहिरातबाजी केली आहे. यामुळे निवडणुकीच्या काळात शहरात राजकीय दबाव आणि अव्यवस्था निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेत दरवर्षी सणांच्या काळात जाहिरातींवरून लाखो रुपयांचा महसूल जमा होतो. मात्र या प्रकारे राजकीय हितासाठी फुकटात फलक लावल्यामुळे महापालिकेचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे. यासह शहराचे सौंदर्यही प्रभावित होत आहे. अनेक ठिकाणी सार्वजनिक जागांवर अनधिकृत फलकांची गर्दी झाली आहे. संबंधित विभाग अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदवण्याची किंवा दंडात्मक कारवाई करण्याची जबाबदारी असूनही राजकीय दबावामुळे अतिक्रमण आणि विभाग अधिकारी, कर्मचारी यांनी दुर्लक्ष केल्याचे बोलले जात आहे.
.............
चोकट
तुर्भे विभाग कार्यालयाअंतर्गत आयसीएल शाळा, तुर्भे नाका, तुर्भे गाव तलाव, तुर्भे स्टोअर, अरेंजा सर्कल, कोपरी सेक्टर २६, एपीएमसी मार्केट परिसर तसेच वाशी विभाग कार्यालयाअंतर्गत वाशी डेपो, सेक्टर १७, सेक्टर १, सेक्टर १५/१६, सेक्टर २९ आणि सीबीडी बेलापूर, दिवाळे गाव, अग्रोली गाव, नेरूळ अक्षर चौक, गायमुख चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, वाशी, कोपरखैरणे गुलाबसन्स डेअरी, कोपरखैरणे डी मार्ट, ऐरोली सेक्टर ५ चौक, घणसोली अशा सर्व ठिकाणी गल्लोगल्ली विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचे शुभेच्छा देणारे अनधिकृत फलक दिसून येत आहेत.
