अंबरनाथमध्ये ब्राह्मण समाज आक्रमक
अंबरनाथ, ता. २० (वार्ताहर) : मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कोळसे पाटील यांनी महिलांबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे अंबरनाथमधील ब्राह्मण समाजात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. महिला आणि संघटनांबद्दल केलेल्या विधानामुळे समाजाची बदनामी झाल्याचा आरोप करत ब्राह्मण समाजाने त्यांच्यावर विनयभंग आणि जातीय तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
ब्राह्मण रहिवासी समाज, अंबरनाथतर्फे पूर्वेच्या स्वामी समर्थ मंगल कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली होती. यावेळी महिला प्रतिनिधींनी कोळसे पाटील यांच्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध करत त्यांनी महिलांची आणि समाजाची माफी मागावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन होईल, असा इशारा दिला. वृंदा पटवर्धन यांनी सांगितले, न्यायाधीश पद भूषवणाऱ्या व्यक्तीकडून अशा अत्यंत निंदनीय वक्तव्य होणे ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. समाजात जातीवाचक भाष्य करून केवळ महिलांचा अपमान होत नाही, तर सामाजिक एकोपा धोक्यात येतो. संघात आणि ब्राह्मण समाजात अशा प्रकारच्या गोष्टी कधीच घडत नाहीत. उलट संघात जातभेद विसरून देशसेवेचा संस्कार दिला जातो. कोळसे पाटील यांच्या वक्तव्याने संपूर्ण ब्राह्मण समाजाचा अपमान झाला आहे. आम्ही त्यांच्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध करतो. त्यांनी पुरावे सादर केले नाही तर समाज एकत्र येऊन न्यायालयीन पातळीवर उत्तर देईल. यावेळी उज्ज्वला करंबळेकर, प्रीती देशमुख, कंचन मिश्रा, रंजन कुलकर्णी, ममता त्रिपाठी, रश्मी लव्हाटे यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली. याप्रसंगी राजेंद्र कुलकर्णी, दत्तात्रेय कुलकर्णी, दिलीप साठे, अभय सोमण, कमलेश कोशे, सूर्यकांत गांगल, श्रीकांत कर्वे, शांतनू कर्वे, प्रदीप नवाल, उल्हास चौधरी, देवेंद्र ओक उपस्थित होते.
