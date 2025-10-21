पूर्व वैमनस्यातून तरुणावर कोयत्याने हल्ला!
पूर्ववैमनस्यातून तरुणावर कोयत्याने हल्ला
अंबरनाथ पोलिस ठाण्यात आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल
अंबरनाथ, ता. २१ ः पूर्ववैमनस्यातून एका तरुणावर कोयत्याने हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना अंबरनाथमध्ये घडली आहे. याप्रकरणी अंबरनाथ पोलिस ठाण्यात आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, घटनेनंतर सर्व आरोपी फरार झाले आहेत.
अंबरनाथ पश्चिम येथील सर्वोदयनगर चौकात ‘त्रिशा फूटमार्ट’ दुकानाचे चालक भरत प्रकाश तेलंगे (वय २५) हे आपल्या दुकानाबाहेर उभे होते. त्या वेळी त्यांच्या ओळखीच्या दिग्विजय पिसाळ (दिघ्या) आणि देवा यांच्यासह आणखी पाच ते सहा जणांनी त्यांच्याजवळ येत ‘रोहितसोबत का फिरतोस,’ असा जाब विचारला. त्यानंतर भरत तेलंगे यांना शिवीगाळ करत देवा आणि दिघ्या पिसाळ या दोघांनी कोयत्याने हल्ला केला. तसेच लोखंडी कोयता हवेत फिरवून परिसरात दहशत माजवली.
रविवारी (ता. १९) रात्री साडेदहाच्या सुमारास ही घटना घडली असून यामुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण पसरले होते. दरम्यान, दिघ्या आणि देवा हे दोन्ही आरोपी सराईत गुन्हेगार असून, घटनेनंतर ते फरार झाले आहेत. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस फरार आरोपींचा कसून शोध घेत आहेत. घटनास्थळी पोलिसांनी तपास करण्यासाठी फॉरेन्सिक पथकाला बोलावले होते. गुन्ह्यात वापरलेली रिक्षा (क्र. एमएच ०५ डीझेड ८२४०) जप्त केल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शब्बीर सय्यद यांनी दिली.
