बेलकर आदिवासी पाड्यावर दिवाळी साजरी
कल्याण, ता. २१ ः आशा लीला फाउंडेशन, कल्याण यांच्या वतीने कल्याण तालुक्यातील बेलकरपाडा (बापसई) येथील कातकरी आदिवासी समाजासोबत दिवाळीचा सण उत्साहाने साजरा करण्यात आला. या उपक्रमासाठी युवा संस्कार संस्था, दहिवली यांनी कातकरी पाडा शोधण्यास मदत केली. फाउंडेशनने पाड्यातील ३० कुटुंबांना दिवाळीच्या निमित्ताने वस्तूंचे वाटप केले. यामध्ये महिलांसाठी नवीन साड्या, पुरुषांसाठी शर्ट पीस आणि पॅण्ट पीस, टॉवेल, टोपी, दिवाळीचा फराळ, थंडीपासून बचावासाठी ब्लँकेट्स तसेच लहान मुलांसाठी कपडे, चॉकलेट आणि बिस्किटांचे वाटप करण्यात आले.
फाउंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी आदिवासी बांधव आणि भगिनींशी संवाद साधून त्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रदीप पानसरे, गणेश पानसरे, उमाकांत चौधरी, प्रमोद दहाट, विरेश सक्सेना, प्रशांत हेडाऊ, विनय हेडाऊ, सोमनाथ राऊत, तसेच महिला कार्यकर्त्या सीमा सक्सेना, मंगला आरोटे, प्रतिभा चासकर, कामाक्षी हेडाऊ आणि स्वरा राठोड यांनी विशेष मेहनत घेतली.
