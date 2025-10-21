ऐन दिवाळीत डोंबिवलीत पाणीटंचाई
ऐन दिवाळीत डोंबिवलीत पाणीटंचाई
देवीचा पाडा परिसरातील नागरिक त्रस्त
डोंबिवली, ता. २१ : ऐन दिवाळीच्या सणात डोंबिवलीतील नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. पश्चिमेकडील देवीचा पाडा आणि गोपीनाथ चौक परिसरामध्ये मागील १५ ते २० दिवसांपासून कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. दिवाळीच्या काळात घरांमध्ये नातेवाईक आणि मित्रमंडळींची ये-जा असते, तसेच सणापूर्वी घरांच्या साफसफाईची कामे असतात, मात्र नळाला पुरेसे पाणीच येत नसल्याने विशेषतः महिलावर्गात तीव्र नाराजी आणि त्रास दिसून येत आहे. यावर्षी पुरेसा पाऊस पडून धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध असतानाही सणासुदीच्या काळात पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
डोंबिवली पश्चिमेकडील श्वेता व्हिला, गुना भास्कर आर्केड, गजानन आर्कड, देवकी लक्ष्मण अपार्टमेंट, शेवंता हाइट्स, सद्गुरू आर्केड अशा देवीचा पाडा, गोपीनाथ चौक परिसरातील अनेक इमारतींना कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे. पालिका प्रशासनाकडून होणाऱ्या या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे सोसायट्यांच्या पाण्याच्या टाक्या केवळ दीड ते दोन फुटांपर्यंतच भरत आहेत. २५ ते ६० कुटुंबे असलेल्या सोसायट्यांना आलेल्या पाण्यावर गुजराण करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांना नाइलाजाने पालिकेच्या टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे, अशी तक्रार रहिवाशांनी केली आहे.
रहिवाशांनी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी पालिका प्रशासनाकडे नोंदवल्या आहेत. सोसायटी कमिटीने मुख्य जलवाहिनीवरून येणाऱ्या जलवाहिन्यांची प्लंबरकडून तपासणीही करून घेतली, त्यात जलवाहिन्या सुस्थितीत असल्याचे सांगण्यात आले.
गटार बांधणीच्या कामांमुळे परिणाम
पालिका प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले आहे की, सध्या गरिबाचा वाडा आणि देवीचा पाडा या भागात सिमेंट काँक्रीटीकरणाची आणि गटार बांधणीची कामे सुरू आहेत. या कामांदरम्यान काही ठिकाणी जलवाहिन्या तोडल्या गेल्या आहेत. यामुळे पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, या भागात सुरळीत पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. सणासुदीत पाहुणे आले असताना पाण्याचा अधिक वापर होत असतानाही पाणीटंचाई सहन करावी लागत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
