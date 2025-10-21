दिवाळीचा आनंदोत्सव
रांगोळ्या, दिव्यांनी शहराला सोनेरी साज
वाशी. ता. २१ (बातमीदार)ः पहाटचे सुरेल सूर... रांगोळ्यांचा सडा... दिव्यांचा झगमगाट अन् फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे नवी मुंबईत दिवाळीचा आनंदोत्सव सर्वत्र दिसत आहे. शहरातील रस्तेही उजळून निघाले असून, एक वेगळाच उत्साह सर्वत्र संचारला आहे.
दिवाळीची पहिली पहाट किंवा पहिली अंघोळ म्हटली की, दिवाळीची खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाल्याचे मानले जाते. पहिली पहाट किंवा पहिली अंघोळ सोमवारी आल्याने नवी मुंबईकरांनी सणाचा पुरेपूर आनंद लुटला. सोमवारी अभ्यंगस्नानानंतर नवी मुंबईकरांनी नातेवाईक, मित्र-मैत्रिणींच्या भेटीगाठी घेत दिवाळी साजरी केली. नवी मुंबईत विविध ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रमांमुळे सणाची रंगत वाढवली. ऐरोली सेक्टर-८ येथे शिवसेना शिंदे गटाचे ममित चौगुले यांच्या माध्यमातून दिवाळी पहाटचा संगीतमय सोहळा पार पडला. प्रतिभावान कलाकारांनी मराठी आणि हिंदीतील गोड, श्रवणीय गीतांनी पहाट उजळवली, तर घणसोली येथे शिंदे सेनेचे सौरभ शिंदे यांच्या माध्यमातून संत निरंकारी चौक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे.
फटाक्यांची आतषबाजी
नवी मुंबई शहरांतील विविध रस्त्यांवरील विद्युत रोषणाई, रस्त्यालगत असलेल्या दुकानांमधील रोषणाई, फटाक्यांची आतषबाजी नेत्रदीपक होती. रस्ते तरुणाईच्या उत्साहाने गजबजून गेले आहेत. विद्युत रोषणाईसह दिव्यांची रोषणाई, रांगोळ्यांमध्ये चढलेल्या विविध रंगांमुळे नवी मुंबई उजळून गेली आहे.
