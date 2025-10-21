माणगाव शिक्षण प्रसारक मंडळाला स्वतंत्र विद्यापीठाचा दर्जा मिळवून देणार
माणगाव शिक्षण प्रसारक मंडळाला स्वतंत्र विद्यापीठाचा दर्जा मिळवून देणार
माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांचा विश्वास
माणगाव, ता. २१ (वार्ताहर) : माणगाव शिक्षण प्रसारक मंडळाने गेल्या काही वर्षांत शिक्षण, क्रीडा आणि सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय यश मिळवले असून, या संस्थेला स्वतंत्र विद्यापीठाचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची घोषणा माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांनी केली. माणगाव येथील दत्तात्रय तटकरे महाविद्यालयात त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. राजीव साबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित सत्कार समारंभात ते बोलत होते.
या वेळी पुढे तटकरे म्हणाले, माणगाव शिक्षण प्रसारक मंडळात सध्या पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शैक्षणिक संकुलाचा दर्जा वाढवून पुढील काही वर्षांत ते स्वतंत्र विद्यापीठाच्या स्वरूपात विकसित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यांनी संस्थेच्या भविष्यातील विकास आराखड्याची माहिती देताना सांगितले की, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून फिजिओथेरपी कॉलेज सुरू करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. तसेच गीता तटकरे नर्सिंग कॉलेजमध्ये जे.एन.एम.सह विविध नर्सिंग कोर्सेस सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तटकरे यांनी पुढे सांगितले की, या उपक्रमांमुळे माणगाव व आसपासच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी बाहेरगावी जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. संस्थेचा पारदर्शक कारभार, शिक्षकवर्गाचे योगदान आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी निर्माण केलेले शैक्षणिक वातावरण हे मंडळाचे वैशिष्ट्य आहे. त्यांनी पुढे भावना व्यक्त करत सांगितले की, आज प्रथमच माझा वाढदिवस या संस्थेच्या माध्यमातून साजरा होत आहे. मला मिळालेला हा आत्मीय सन्मान माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. अध्यक्ष ॲड. राजीव साबळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो.
