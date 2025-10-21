भंगार वाहनातून कचरा संकलन
बदलापूरकर संतप्त
बदलापूर, ता. २१ (बातमीदार) : शहरातून कचरा वाहून नेणाऱ्या जीर्ण आणि भंगार झालेल्या गाड्या पाहून बदलापूरच्या नागरिकांमधून आता तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. ‘शहरात कचरा उचलण्यासाठी चांगल्या गाड्या का वापरल्या जात नाहीत? या भंगार गाड्याच अजूनही रस्त्यांवर का फिरत आहेत?’ असे संतप्त सवाल नागरिक पालिका प्रशासनाला विचारत आहेत. या भंगार गाड्यांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कचरा भरून वाहून नेला जात असून, या गंभीर बाबीकडे पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
जवळपास पाच ते सहा लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या बदलापूर शहरातील कचरा उचलण्यासाठी पालिकेकडून घंटागाड्या, डम्पर आणि ट्रक वापरले जातात, मात्र या गाड्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. या गाड्यांना व्यवस्थित नंबर प्लेटही नसते आणि भंगारात निघाल्यासारख्या दिसणाऱ्या याच गाड्या कचरा उचलण्यासाठी शहरात सर्वत्र फिरत असतात. निदान सणासुदीच्या काळात तरी या भंगार गाड्या रस्त्यांवर न दिसता, चांगल्या सुस्थितीतील गाड्या पालिका प्रशासन वापरेल, अशी अपेक्षा बदलापूरकरांना होती, मात्र दिवाळीच्या सणासुदीच्या दिवशीही याच मोडकळीस आलेल्या गाड्या रस्त्यावरून कचरा वाहून नेत असल्याचे चित्र आहे.
इतकेच नाही तर या कचरा उचलणाऱ्या गाड्यांमध्ये क्षमतेहून अधिक कचरा भरला जातो आणि कोणत्याही प्रकारची काळजी न घेता अव्वाच्या सव्वा कचरा वाहून नेला जातो. जिथे या गाड्यांच्या दोन ते तीन फेऱ्या होणे आवश्यक आहे, तिथे एकाच फेरीत प्रमाणापेक्षा जास्त कचरा वाहून नेला जात आहे. हा प्रकार बदलापूर शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर सर्रासपणे पाहायला मिळत आहे.
नवीन ठराव मंजूर करण्याचे आश्वासन
पालिकेच्या आरोग्य विभागाने यापूर्वी लवकरच कचरा उचलण्यासाठी नवीन ठराव मंजूर करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र त्या आश्वासनाला अनेक महिने उलटून गेले तरी, बदलापूर शहरातील कचरा संकलनाची परिस्थिती ‘जैसे थे’ (जैसे थे)च आहे. त्यात सणासुदीच्या दिवशीही या भंगार गाड्या रस्त्यावरून फिरताना बघून बदलापूरकर नागरिक मोठ्या प्रमाणावर संताप व्यक्त करत आहेत.
