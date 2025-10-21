ऐन दिवाळीत उरण तालुक्यात मुसळधार पाऊस;
ऐन दिवाळीत उरण तालुक्यात मुसळधार पाऊस;
शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान
उरण, ता. २१ (वार्ताहर) ः दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर उरण तालुक्यात बाजारपेठा उत्साहाने सजल्या असतानाच मंगळवारी सायंकाळी झालेल्या विजेच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाने नागरिकांच्या उत्साहावर पाणी फेरले. या पावसामुळे शेतकऱ्यांसह व्यापारी आणि फेरीवाल्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
सध्या उरण परिसरात भातकापणी व झोडणीचा हंगाम सुरू आहे, मात्र अचानक कोसळलेल्या या पावसामुळे शेतात कापलेला तसेच झोडलेला भात भिजून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने शेतकऱ्यांमध्ये हताशा पसरली आहे. दरम्यान, दिवाळीनिमित्त बाजारपेठा सजल्या असून, कंदील, पणत्या, रांगोळी, कपडे, घर सजावटीच्या वस्तू आणि किल्ल्यांसाठी लागणारे मावळे यांची मोठ्या प्रमाणात विक्री सुरू होती. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून सवलतींची लयलूट सुरू होती. दिवाळीला अवघे दोन-तीन दिवस राहिल्याने बाजारपेठांमध्ये नागरिकांची मोठी गर्दी दिसत होती, मात्र सायंकाळी अचानक आलेल्या विजांचा कडकडाट, सोसाट्याचा वारा आणि मुसळधार पावसामुळे बाजारपेठेतील विक्रेते व ग्राहकांची मोठी तारांबळ उडाली. रांगोळी, पणत्या, मावळे विकणाऱ्या फेरीवाल्यांचे मोठे नुकसान झाले. रांगोळ्या आणि पणत्या पावसाच्या पाण्यात भिजल्याने खराब झाल्या, तर मावळ्यांचा रंग उडाला. पावसामुळे अनेक ठिकाणी रोषणाई, आकाशकंदील, घरांवरील सजावट तसेच लहान मुलांनी बनविलेले किल्लेही खराब झाले. त्यामुळे नागरिकांचा दिवाळीचा आनंद कमी झाला आहे. अचानक आलेल्या या पावसाने शेतकरी, व्यापारी आणि नागरिक या तिघांच्याही दिवाळीच्या तयारीवर अक्षरशः विरजण घातले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.