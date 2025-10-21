१५ लाखांचे हेरॉईन, गांजा जप्त
१५ लाखांचे हेरॉईन, गांजा जप्त
कळंबोलीत अमलीपदार्थ विरोधी पथकाची कारवाई
नवी मुंबई, ता.२१ (वार्ताहर): नवी मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाने कळंबोलीतील स्टील मार्केट परिसरात अमली पदार्थाची विक्री करणाऱ्या एका सराईताला अटक केली आहे. या प्रकरणात तब्बल १५ लाख ८३ हजार रुपये किमतीचे हेरॉईन, गांजा जप्त केला आहे.
कळंबोली स्टील मार्केट परिसरात गोवंडीतील राजन राठोड (३३) अमली पदार्थाची विक्री करत असल्याची माहिती पथकाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीप निगडे यांच्या पथकाने सोमवारी (ता.२०) दुपारी २.५० वाजता कळंबोली स्टील मार्केट परिसरात सापळा लावला होता. यावेळी संशयित आरोपी राजन राठोड आला असता त्याला ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्याजवळ १ किलो ८०० ग्रॅम गांजा आणि ३० ग्रॅम हेरॉईन असा १५ लाख ८३ हजारांचे अमली पदार्थ सापडले. या प्रकरणात कळंबोली पोलिस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. तर न्यायालयाने त्याला २४ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीप निगडे यांनी दिली.
--------------------------
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी
राजन राठोड हा सराईत गुन्हेगार आहे. त्याच्या विरोधात विविध पोलस ठाण्यांत गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. त्यात एंनडीपीएस कायदा, मारहाण, हत्येचा प्रयत्न आणि शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांचा समावेश आहे. तसेच उरण, शिवाजीनगर, देवनार, आरसीएफ पोलिस ठाण्यात ८ गुन्हे दाखल आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.