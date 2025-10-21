ढगांच्या गडगडाटासह बदलापुरात मुसळधार पाऊस
बदलापूर, ता. २१ (बातमीदार) ः शहरात परतीच्या पावसाने दिवाळीच्या उत्साहावर विरजण टाकले आहे. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सायंकाळी सव्वापाचपासून विजांचा कडकडाट आणि ढगांच्या गडगडाटासह पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे दिवाळीच्या दिवशी फटाके फोडण्याचा बदलापूरकरांचा उत्साह ओसरला.
वाऱ्याच्या वेगासह इतका मुसळधार पाऊस कोसळला, की हौशी लोकांचा हिरमोड झाला. पावसाचा जोर इतका जास्त होता, की समोरचे दृश्यदेखील दिसेनासे झाले होते. यंदा मे महिन्यापासून सुरू झालेल्या पावसाने ऑक्टोबर महिन्यातही विश्रांती घेतलेली नाही. आता परतीच्या पावसाला सुरुवात झाली असली तरी प्रचंड वाऱ्याचा वेग, विजेचा कडकडाट आणि ढगांच्या गडगडाटासह बदलापुरात जोरदार पाऊस कोसळला. लक्ष्मीपूजनाच्या सायंकाळी मुसळधार पाऊस कोसळल्यामुळे, दिवाळीत फटाके फोडण्याची हौस असलेल्या बदलापूरकरांचा मोह मात्र कमी झाला. यावर्षी पावसाने अनेक सणांच्या दिवशी हजेरी लावल्यामुळे, सण साजरा करण्याच्या आनंदावर पावसाने परिणाम केल्याचे दिसून आले.
