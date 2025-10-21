कंत्राटी कामगारांचे ठिय्या आंदोलन
कल्याण-डोंबिवली महापालिका मुख्यालयाबाहेर बोनससाठी एल्गार
कल्याण, ता. २१ ः दिवाळी सणाच्या दिवशीच बोनसच्या मागणीसाठी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांनी पालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या आंदोलन केले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून हे कामगार बोनसची मागणी करत आहेत; मात्र दिवाळी सुरू होऊनही त्यांना अद्याप बोनस मिळालेला नाही. त्यामुळे ‘आम्ही कंत्राटी असलो तरी महापालिकेने आम्हाला बोनस द्यावा,’ अशी मागणी या कामगारांनी लावून धरली आहे.
दिवाळीचा आनंद साजरा करण्याऐवजी, आज कंत्राटी कामगारांनी हातात फुलबाजे नव्हे, तर मागण्यांचे फलक घेऊन केडीएमसी मुख्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन छेडले. ते प्रशासनाकडून न्याय मिळावा म्हणून आवाज उठवत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून कंत्राटी कामगारांकडून बोनसची मागणी केली जात आहे. अनेक निवेदने देऊनही बोनसच्या रकमेबाबत कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या कामगारांनी आज दिवाळीच्या दिवशीच आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.
कामगारांनी आपले म्हणणे मांडताना सांगितले, की ‘आम्ही कंत्राटी पद्धतीने काम करत असलो तरी आम्ही महापालिकेच्या कामकाजाचा अविभाज्य भाग आहोत. दिवाळीपूर्वी बोनस मिळावा, ही आमची केवळ न्याय्य मागणी आहे. प्रत्येक वर्षी कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळतो, मग आम्हाला का नाही,’ असा सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला. श्रमजीवी संघटनेचे पदाधिकारीही या आंदोलनात सहभागी झाले होते. राजेश चन्ने यांनी माहिती दिली, की श्रमजीवी संघटनेने केडीएमसी प्रशासनाला इशारा दिला आहे, की जर तत्काळ बोनसचा निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.
