फटाक्यांमुळे दोन कार, कचरा कुंडीला आग
फटाक्यांमुळे दोन कार, कचराकुंडीला आग
घाटकोपर परिसरातील घटना
घाटकोपर, ता. २१ (बातमीदार) ः दिवाळी सण सर्वत्र जल्लोषात साजरा होत असून दररोज रात्री, पहाटे फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात येते. घाटकोपर परिसरात फटाक्यांमुळे लागलेल्या आगीत दोन कार तसेच रस्त्यावरील कचराकुंडी जळून खाक झाली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
ही घटना सोमवारी (ता. २०) रात्री साडेदहाच्या सुमारास नित्यानंदनगर येथील वेदांता सोसायटी परिसरात घडली. सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या दोन कारना फटाक्यांच्या ठिणग्यांमुळे अचानक आग लागली. क्षणात कारने पेट घेतला. असल्फा भाजी मार्केट परिसरातही फटाक्यांमुळे पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास रस्त्यावरील कचराकुंडीला आग लागली. या कुंडीच्या मागे खन्ना अपार्टमेंट व बँक असल्याने आग पसरली असती तर मोठे नुकसान झाले असते; मात्र स्थानिकांच्या सतर्कतेमुळे अनर्थ टळला. माजी नगरसेवक किरण लांडगे यांनी तातडीने अग्निशमन दलाशी संपर्क साधत जवानांना घटनास्थळी पाचारण केले. अग्निशमन दलाने अल्पावधीतच आग आटोक्यात आणली.
माहिती मिळताच घाटकोपर पोलिस व अग्निशमन विभागाचे अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. दोन्ही ठिकाणचा परिसर सुरक्षित करण्यात आला आहे. फटाके फोडताना काळजी घ्यावी आणि वाहनांच्या किंवा कचराकुंडीच्या जवळ फटाके फोडू नयेत, असे आवाहन पोलिसांनी नागरिकांना केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.