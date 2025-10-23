स्वच्छता दूत मध्यरात्री कर्तव्यावर
स्वच्छतादूत मध्यरात्री कर्तव्यावर
नवी मुंबईत विशेष मोहीम, फटाक्यांचा १६ टन कचरा संकलित
तुर्भे, ता. २३ (बातमीदार) ः दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाच्या रात्री आवाजाचे तसेच शोभेचे फटाके वाजवण्याकडे अनेकांचा कल असतो; पण या प्रकाराने सर्वत्र कचरा होत असल्याने नवी मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी मध्यरात्री स्वच्छता मोहीम राबवली.
दिवाळीच्या निमित्ताने बाजारपेठा फुलून गेलेल्या होत्या. भाजी मार्केट, फूलबाजारात गर्दी होती. त्यातच फटाक्यांची आतषबाजी केल्यामुळे कचरा वाढला होता. त्यानंतर नवी मुंबईचे महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिवाळीच्या मध्यरात्रीपासून पहाटेपर्यंत आठही विभाग कार्यालय क्षेत्रात विशेष स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. या स्वच्छता मोहिमेत गोळा करण्यात आलेला कचरा तुर्भे येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पस्थळी वाहतूक करून शास्त्रोक्त प्रक्रियेसाठी वाहून नेण्यात आला. अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांच्या नियंत्रणाखाली, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपआयुक्त डॉ. अजय गडदे नियोजनबद्ध कार्यवाहीवर बारकाईने लक्ष ठेवून होते.
----------------------------------------
१०० ते १२५ जणांचे पथक
शहरातील आठही विभागातील मुख्य रस्ते, वर्दळीची ठिकाणे, बाजारपेठा, मुख्य चौकात रात्री ११ ते पहाटे तीन या कालावधीत राबवलेल्या विशेष मोहिमेमध्ये हार, फुले, खाद्यपदार्थांचा सहा टन ओला कचरा तर कागद, पुठ्ठे, कापड यांचा १० टन सुका कचरा गोळा करण्यात आला. या मोहिमेतील विशेष नेमणूक केलेल्या १०० ते १२५ हून अधिक स्वच्छताकर्मींनी हा कचरा तुर्भे येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पस्थळी जमा केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.