१७ सेक्शन चौकात होर्डिंग कोसळले
वादळी पावसाने दीपावलीच्या उत्साहावर पाणी
उल्हासनगर, ता. २३ (वार्ताहर) : उल्हासनगर शहरात मंगळवारी (ता. २१) संध्याकाळी आलेल्या जोरदार वादळी पावसाने जनजीवन विस्कळित केले. विजांचा कडकडाट आणि वाऱ्याच्या तडाख्यामुळे शहरातील दीपावलीच्या खरेदीचा उत्साह ओसरला आणि बाजारपेठा ओस पडल्या. कॅम्प-३ मधील १७ सेक्शन चौकात एका इमारतीवरील भलामोठे होर्डिंग कोसळल्याने काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
मंगळवारी संध्याकाळी ६ वाजल्यापासून अचानक आलेल्या वादळी पावसामुळे शहराचे वातावरण पूर्णपणे बदलले. वेगाने आलेल्या वाऱ्यामुळे कॅम्प क्रमांक ३ मधील के. बी. रोडवरील १७ सेक्शन चौकात, एका इमारतीवर लावलेले प्रचंड मोठे होर्डिंग रात्रीच्या सुमारास कोसळले. शहराच्या सर्वाधिक गजबजलेल्या चौकांपैकी हे एक ठिकाण असून, होर्डिंग कोसळले त्या वेळी नागरिक आणि वाहने उपस्थित होती, मात्र स्थानिकांनी दाखवलेल्या तत्परतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली आणि कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
वीजपुरवठा खंडित
वीजेच्या सुरक्षिततेसाठी महावितरणने पाऊस सुरू होताच सायंकाळी ६ वाजता वीजपुरवठा बंद केला होता, जो रात्री उशिरा परिस्थिती सामान्य झाल्यावर पुन्हा सुरू करण्यात आला. जोरदार पावसामुळे शहरातील रस्ते पाण्याने भरले, वाहतूक मंदावली आणि खरेदीसाठी गर्दीने भरलेल्या बाजारपेठा काही क्षणांतच रिकाम्या झाल्या. पावसामुळे दुकानदारांचा व्यापार ठप्प झाला असून, अनेक ठिकाणी दिवाळी सजावटीचे साहित्य आणि कपड्यांचे फड ओले झाले.
