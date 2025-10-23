रिक्षातून सीएनजी गळती
रिक्षातून सीएनजी गळती
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ : वागळे इस्टेट परिसरातील श्रीनगर, अय्यप्पा मंदिरजवळ उभ्या असलेल्या रिक्षातून सीएनजी गळती झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. २३) मध्यरात्री दीडच्या सुमारास घडली. सुदैवाने या घटनेत आग लागली नसून कोणालाही दुखापत झालेली नाही. तातडीने बाटल्याचा व्हॉल्व बंद करण्यात आल्याने मोठा अनर्थ टळला. श्रीनगर येथे रिक्षातून सीएनजी गळती होत असल्याची माहिती वागळे अग्निशमन दलाच्या जवानांना मिळताच घटनास्थळी त्यांनी तत्काळ धाव घेतली. याचदरम्यान श्रीनगर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले होते. रिक्षामधील सीएनजी बाटल्याचा व्हॉल्व बंद केला आहे. रिक्षामधून किरकोळ प्रमाणात होत असलेली सीएनजी गळती थांबविण्यात आल्यानंतर सदरची रिक्षा मालकाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. सदर घटनास्थळी कोणत्याही प्रकारचा धोका नसून परिस्थिती नियंत्रणात असल्याची माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.