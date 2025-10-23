प्रवासी गाडी थेट तलावात
प्रवासी गाडी थेट तलावात
मोहो गावात वाहनतळ नसल्याने दुर्घटना
पनवेल, ता. २३ (बातमीदार)ः तालुक्यातील मोहो गावात वाहनतळ नसल्याने तलावाभोवती वाहने उभी केली जातात, मात्र हा प्रकार धोकादायक ठरत असून, हँडब्रेक नसलेली प्रवासी कार थेट तलावात कोसळली.
मोहे गावातील मुख्य रस्त्यालगत असलेल्या तलावाभोवती सुरक्षा कठडे नसल्याने अपघाताचा धोका कायम आहे. रस्ता वळणदार असल्याने विशेषतः नवीन वाहनचालकांना वळणाचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे गंभीर अपघात होण्याची शक्यता असते. अशातच बुधवारी (ता. २२) तलावाभोवती उभे केलेले वाहन थेट तलावात कोसळण्याची घटना घडली. ग्रामस्थांच्या मदतीने, जेसीबीच्या सहाय्याने दोन तासांच्या प्रयत्नांनंतर गाडी तलावातून बाहेर काढण्यात आली. गाडीत प्रवासी नसल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र वाहनाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
दरम्यान, या घटनेनंतर तलावाभोवती सुरक्षा कठडे उभारण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. या घटनेची गंभीर दखल मागणी केली आहे.
