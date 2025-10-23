महावितरणच्या जनमित्रास मारहाण
कल्याण, ता. २३ (वार्ताहर) : कोनगाव शाखा कार्यालयात येऊन महावितरणच्या एका जनमित्राला मारहाण केल्याप्रकरणी चार आरोपींवर कोनगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महावितरणने दिलेल्या माहितीनुसार, लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी जनमित्र आशिष जाऊळकर कोनगाव शाखा कार्यालयात कर्तव्यावर हजर असताना, आरोपी अजय नाईक याने त्यांना फोन करून वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची विचारणा केली, तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा संपर्क क्रमांक मागितला.
काही वेळातच आरोपी अजय नाईक, टोनी सिंग, प्रमोद लाड आणि संदीप सोनकांबळे हे कोनगाव शाखा कार्यालयात आले. त्यांनी जनमित्र जाऊळकर यांना शिवीगाळ करत रक्तबंबाळ होईपर्यंत मारहाण केली. तेथे उपस्थित असलेल्या यंत्र चालक आणि सुरक्षा रक्षकाने मध्यस्थी करून जाऊळकर यांची सुटका केली. मारहाण केल्यानंतर जाताना आरोपींनी ''पोलिसांत तक्रार केली, तर काम करू देणार नाही,'' अशी धमकीही दिली. अखेरीस, आशिष जाऊळकर यांनी कोनगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी चारही आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
