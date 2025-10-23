खावडा पॉवर ट्रान्समिशन प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा
खावडा पॉवर ट्रान्समिशन प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा
भरपाई मॉडेलचे पालकमंत्र्यांनी केले कौतुक
पालघर, ता. २३ : जिल्ह्यातून जाणाऱ्या ‘खावडा पॉवर ट्रान्समिशन’ प्रकल्पाने वाडा, भिवंडी, विक्रमगड आणि जव्हार तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी सर्वोच्च नुकसानभरपाईचे दर निश्चित करून एक आदर्श निर्माण केला आहे. या प्रकल्पाचे आणि भरपाई मॉडेलचे कौतुक पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी केले आहे.
बाधित शेतकरी आणि पॉवर ट्रान्समिशन लाईन उभारणी करणाऱ्या कंपन्यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत पालकमंत्र्यांनी प्रदेशातील इतर कंपन्यांनाही असेच मॉडेल स्वीकारण्याचे आवाहन केले. जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, वाडा उपविभागीय अधिकारी, नोडल अधिकारी तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय व कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
हा प्रकल्प शेतकऱ्यांना सर्वाधिक नुकसानभरपाई देणारा असल्याने तो ‘आदर्श प्रकल्प’ म्हणून नावारूपाला आल्याचे पालकमंत्र्यांनी नमूद केले. खासदार डॉ. हेमंत सावरा, आमदार हरिश्चंद्र भोये आणि आमदार शांताराम तुकाराम मोरे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हे सुधारित दर निश्चित करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
तालुकानिहाय एकसमान दर निश्चित केल्याने अनेक गावांना २० पट अधिक दरवाढ मिळाली आहे. पालकमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांनी या सर्वोच्च दराचा विचार करून नुकसानभरपाई स्वीकारावी अन्यथा पुढील मार्ग केवळ न्यायालयातच असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सुधारित नुकसानभरपाई दर - संपूर्ण तालुकानिहाय (प्रति चौरस मीटर)
* भिवंडी : रु. ३,३०० (पूर्वीचा खारिवली गावाचा दर रु. ६२.३३)
* वाडा : रु. १,२५३ (पूर्वीचा दर रु. ४०० पेक्षा कमी)
* विक्रमगड : रु. ६२७ (पूर्वीचा दर रु. ५०
* जव्हार : रु. २४४ (पूर्वीचा दर रु. १५.६५)
