सर्वोदयनगर एमएचबी कॉलनीत विजेचा लपंडाव
ऐन दिवाळीत रहिवाशांना मनस्ताप
जोगेश्वरी, ता. २३ (बातमीदार) ः दिवाळीच्या पहिल्या दिवसापासून जोगेश्वरी पूर्वेतील सर्वोदयनगरातील एमएचबी कॉलनीत विजेचा लपंडाव सुरू असल्याने रहिवासी त्रस्त आहेत. दिवाळीच्या आदल्या दिवशी गुरुवारी (ता. १६) कॉलनी क्र. २२ मध्ये मीटर बॉक्सच्या लोंबकळत असलेल्या केबल एकमेकांना घासल्याने शॉर्टसर्किट होऊन ठिणग्या पडल्या व चाळीचा विद्युतपुरवठा अचानक बंद झाला. त्यानंतर शेजारील चाळ क्र. २० च्या मीटरखालील मुख्य केबललाही आग लागली. शॉर्टसर्किटचा परिणाम कॉलनी क्रमांक १७, १८ व १९ वरही झाला. कमी दाबाने व वारंवार बंद होणारा विद्युतपुरवठा रहिवाशांना त्रासदायक ठरला. केबल जळत असल्याचे दिसताच खबरदारीचा उपाय म्हणून अग्निशमन दल आणि मेघवाडी पोलिसांनाही घटनास्थळी बोलावण्यात आले. रात्री उशिरा वीज वितरण कंपनीच्या पथकाने तात्पुरती वरून केबल टाकून रात्री अडीच वाजता विद्युतपुरवठा सुरू केला, मात्र बुधवारी (ता. २२) पाडव्याच्या रात्री पुन्हा १२ वाजता व भाऊबीजेच्या सकाळी सर्व चाळींचा वीजपुरवठा आपोआप परत बंद झाला.
तक्रारीची दखल घेत दुसऱ्या दिवशी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मेघवाडी कार्यालयातील वरिष्ठ अभियंता वसीम अन्सारी यांनी घटनास्थळी येऊन चौकशी केली. त्यांनी चाळ क्रमांक १७ ते २१ या सर्व केबलची पाहणी केली. रहिवाशांनी दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या काळात वीजपुरवठा खंडित झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. वीज वितरण कंपनीने कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
