लाडक्या बहीण-भावासाठी खरेदीला जोर
वसई, ता. २३ (बातमीदार) : भाऊ-बहिणीचे नाते हे अतूट असते. लहानपणी खोड्या काढून एकमेकांना सतावले जात असले, तरी नंतर भावनिक बंध निर्माण होतात. दिवाळी उत्सवात भाऊबीजला लाडके बहीण-भाऊ एकमेकांना आवडत्या वस्तू खरेदी करतात. त्यामुळे वसई तालुक्यातील बाजारपेठेत उसळी पहावयास मिळाली, मात्र अनेकांना गर्दी आणि कोंडीचा सामना करावा लागला.
वसई तालुक्यात कपडे, विद्युत उपकरणे, वाहन, तसेच गृहोपयोगी वस्तू मोठ्या प्रमाणात खरेदीसाठी दुकानांत मोठी गर्दी झाली आहे. दिवाळीच्या दिवसांत खरेदीकडे नागरिक वळले होते. त्यामुळे विशेष सवलतदेखील जाहीर करण्यात आली. भावाची आवडती वस्तू, तर बहिणीचे लाड भाऊबीजच्या दिवशी करता यावे, म्हणून अनोखी भेट देण्यासाठी कल दिसून आला. माहेरी असलेल्या बहिणीकडे भावाने हजेरी लावली. ग्रामीण भागात पारंपरिक पद्धतीने भावाला ओवळण्यात आले. या वेळी लहानग्यांपासून मोठ्यापर्यंत चैतन्य निर्माण झाले होते. साडीपासून ते विविध प्रकारचे कपडे, तर काहींनी रोख रक्कम दिली. दिवाळीत घरी आलेल्या मुलीची आवड जपण्यात कुटुंब मग्न झाले होते, तर भाऊबीजला भावाने ओवाळणीत भेटवस्तू दिली.
वसई, नालासोपारा, विरार शहरात असणाऱ्या बाजारपेठेत दुकाने सजली होती. भाऊ आणि बहीण एकमेकांसाठी आवडती खरेदी करत होते. त्यामुळे आर्थिक उलढालीला वेग आला.
एसी कुलरला मागणी
तापमानात वाढ होत असल्याने नागरिकांना ऑक्टोबरमधील उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे काही जणांनी बहिणीला, तर भावाला एसी, कुलर भेट म्हणून दिली.
कपडे, मोबाईल, वाहन खरेदीला पसंती
वसई तालुक्यात शर्ट-पॅन्ट, साडी व अन्य कपडे, तसेच वाहन खरेदी मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली. यात ई-वाहनांचा समावेश दिसून आला. अनेकांनी काही दिवसांपूर्वीच वाहनांची नोंद केली होती. त्यामुळे व्यवसायाला उभारी मिळाली.
कोंडीची ठिकाणे
भाऊबीज दिवशी विरार मनवेल पाडा, जकात नाका, चंदनसार, साईनाथ नाका, नारिंगी मार्ग, नालासोपारा तुलिंज, आचोले, संतोष भुवन, एव्हरशाईन, वसई नवघर, वसंत नगरी, रेंजऑफिस, गोखीवरे, माणिकपूर, वालीव, सातीवली या मार्गावर वाहतूक कोंडी होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.