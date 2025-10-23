म्हसोबा चौक परिसरात स्वच्छता
म्हसोबा चौक परिसरात तत्काळ स्वच्छता
कल्याण, ता. २३ (बातमीदार) ः कल्याण महापालिकेच्या ४ जे प्रभाग क्षेत्रांतर्गत म्हसोबा चौकाजवळील गायत्री प्राथमिक विद्यालयाजवळ ऐन दिवाळीत कचऱ्याचे साम्राज्य पसरले होते. येथील कचराकुंडी सतत ओसंडून वाहत असल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रकाशित करताच, नव्याने रुजू झालेल्या सहाय्यक आयुक्तांनी त्याची तत्काळ दखल घेतली.
सहाय्यक आयुक्तांनी संपूर्ण परिसर त्वरित स्वच्छ करून घेतला. तसेच, कचऱ्याच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात आणखी एक कचराकुंडी वाढवण्यात आली आहे. भाऊबीजच्या पार्श्वभूमीवर शहरात येणाऱ्या पाहुण्यांच्या सोयीसाठी महापालिकेने ही स्वच्छता मोहीम हाती घेतल्याचे दिसून येते.
हा प्रकार तात्पुरता नसावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे. काही दिवसांनी पुन्हा अशीच परिस्थिती निर्माण होते, त्यामुळे महापालिकेने या ठिकाणी नियमित स्वच्छतेची व्यवस्था करावी आणि कचराकुंडीची क्षमता कायमस्वरूपी वाढवावी, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.
बेशिस्त नागरिकांना दंडाचा इशारा
परिसरातील काही बेशिस्त नागरिक आणि व्यापारी रात्रीच्या वेळी प्लॅस्टिक व थर्माकोल कचराकुंडी परिसरात आणून टाकतात. तसेच, कचराकुंड्या रिकाम्या असूनही काही नागरिक लांबूनच पिशव्या फेकतात. अशा नागरिकांना शिस्त लावण्यासाठी लवकरच दंडात्मक कारवाई करावी लागू शकते, असा इशारा सहाय्यक आयुक्त सविता हिले यांनी दिला आहे. नागरिकांनी स्वतःहून स्वच्छतेची शिस्त पाळण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
