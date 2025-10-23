घोडबंदर मार्गावरील वाहतूक कोंडी नियंत्रणासाठी युटिलिटी डकचा उतारा
घोडबंदरवरील वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण
युटिलिटी डकमुळे महामार्गावरील विद्युत अडथळेही दूर होणार
ठाणे शहर, ता. २३ (बातमीदार) : शहरातील महत्त्वाच्या घोडबंदर मार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कामाला गती मिळाली असून, वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केली जात आहे. सेवा रस्त्याच्या जमिनीकरणासोबतच मार्गाच्या दुतर्फा युटिलिटी डक तयार केले जात आहे.
या युटिलिटी डकमुळे विविध कंपन्यांच्या केबल दुरुस्तीसाठी वारंवार रस्ते खोदावे लागणार नाहीत, ज्यामुळे रस्ते खोदकामामुळे होणारी प्रचंड वाहतूक कोंडी थांबण्यास मदत होणार आहे. तसेच रस्त्याच्या मधोमध अडथळा ठरत असलेले विद्युत खांब आणि उच्च दाबाच्या तारा भूमिगत करण्यासाठी या डकचा वापर केला जाणार आहे. परिणामी विद्युत अडथळ्यांची समस्याही मार्गी लागणार आहे.
उरणमधील न्हावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) बंदरातून रोज ५० हजारांहून अधिक मालवाहू वाहनांची वाहतूक याच घोडबंदर मार्गावरून होत असते. या मार्गावर होणारी वाहतूक कोंडी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नसल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने दुपदरी असलेला हा मार्ग आता चारपदरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्य रस्ता आणि सेवा रस्त्याच्या मधोमध उच्च दाबाच्या विद्युत तारा वाहून नेणारे खांब, जनित्रांचे अडथळे येत असल्याने लवकरच हे अडथळे काढून विद्युत प्रवाहासाठी भूमिगत केबल पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून युटिलिटी डक तयार करण्याचे काम केले जात आहे. या डकमुळे उघडे आणि धोकादायक विद्युत खांब आणि तारांची समस्या मार्गी लागणार आहे. सोबतच वाहतूक कोंडीदेखील नियंत्रणात येण्यास मदत मिळणार आहे.
डकमध्ये भूमिगत गटारही
युटिलिटी डकमध्ये विद्युत वाहिन्या, टेलिफोन, इंटरनेट केबल्स, पाण्याच्या लाइन टाकल्या जाणार आहेत. याच डकच्या दुसऱ्या भागात रस्त्यावरील पाणी वाहून जाण्यासाठी भूमिगत गटारदेखील तयार केले जात आहे. यामुळे भविष्यात दुरुस्तीसाठी रस्ते खोदण्याची गरज पडणार नाही. परिणामी वाहतूक कोंडी नियंत्रणात येण्यास मदत होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.