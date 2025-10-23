भाऊबीजेला बहिणींचा खोळंबा
भाऊबीजला बहिणींचा खोळंबा
लोकल अर्धा तास विलंबाने; बदलापूरकर संतापले
बदलापूर, ता. २३ (बातमीदार) : दिवाळीतील महत्त्वाच्या भाऊबीज दिवशी बदलापूरहून मुंबई उपनगरांत बहिणींच्या घरी ओवाळणीसाठी निघालेल्या भावांना आणि इतर प्रवाशांना रेल्वे प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा मोठा फटका बसला आहे. लोकल सेवा गुरुवारी (ता. २३) सकाळपासूनच जवळपास अर्धा तास उशिराने धावत असल्याने बदलापूरकरांनी रेल्वे प्रशासनाच्या केवळ दिलगिरी व्यक्त करण्यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
रोजच्या कामासाठी लोकल पकडताना होणारा १५ ते २० मिनिटांचा विलंब आज भाऊबीजच्या दिवशीही कायम राहिला. सकाळपासून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकल सेवा सुरुवातीला १५ ते २० मिनिटे आणि नंतर अर्धा-अर्धा तास उशिराने धावत होत्या. यामुळे सण साजरा करण्याचा प्रवाशांचा उत्साह प्रवासातील त्रासामुळे पुरता गळून गेला. ‘ऑक्टोबर हीट’मुळे वाढलेल्या तापत्या उन्हात लोकलची वाट बघताना बदलापूरकर हैराण झाले. होम प्लॅटफॉर्मचे काम अपूर्ण असल्याने अनेक ठिकाणी छप्पर नाही. त्यामुळे प्रवाशांना भर उन्हात थांबावे लागले. त्यातच सणाच्या निमित्ताने मोठी गर्दी असताना लोकल उशिराने धावल्याने प्रवाशांची मोठी कोंडी झाली.
आधीच ऑक्टोबर हीट त्यात सकाळपासूनच जाणवणाऱ्या या तापत्या उन्हात लोकलची वाट बघण्यात बदलापूरकर अक्षरशः हैराण झाले होते. बदलापूर होम प्लॅटफॉर्मवरची स्थिती पाहिली, तर आधीच होम प्लॅटफॉर्मचे काम अजूनही पूर्ण न झाल्यामुळे ठीकठिकाणी फलाटावर छप्पर नाही. त्यामुळे भरउन्हात लोकलची वाट बघत थांबावे लागत होते. सुट्ट्या असल्या तरी सण असल्याने आपल्या आप्तेष्टांकडे जाण्यासाठी लोकलला प्रवाशांची चांगलीच गर्दी होती. त्यात लोकल अर्धा तास उशिराने धावत असल्याने सण साजरा करण्याचा उत्साह प्रवासात हैराण झाल्यामुळे पुरता गळून गेला होता.
ऑक्टोबर हीटचा तडाखा
रोज नोकरीवर जाताना लोकल उशिराने धावत असल्याचे हाल आम्ही सोसत आहोतच. निदान सणाच्या दिवशी तरी रेल्वे प्रशासनाने लोकल सेवा सुरळीत चालाव्यात यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते, अशा प्रतिक्रिया रेल्वे प्रवाशांकडून उमटत होत्या. सकाळपासून रेल्वे प्रशासनाकडून लोकल सेवा २० ते २५ मिनिटांनी उशिराने धावत असल्याने रेल्वे प्रवाशांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्याबाबतची उद्घोषणा ऐकून बदलापूरकर संताप व्यक्त करीत होते. रेल्वे प्रशासनाच्या दिलगिरीचे आम्ही करायचे काय, असा सवाल संतप्त रेल्वे प्रवासी विचारत होते.
माझी बहीण शीवला राहते. बदलापूर ते सायन हा दीड तासाचा प्रवास करायचा म्हणून सकाळी लवकरच प्रवासाला निघालो; मात्र रेल्वे स्थानकात आल्यानंतर लोकल अर्धा तास उशिराने धावत असल्याची उद्घोषणा ऐकू आल्या. त्याचवेळी सण साजरा करण्याचा उत्साह मावळला. उद्या कामावर जायचे असल्याने उशिराने निघून पोहोचणार कधी आणि इतर बहिणींकडे जाऊन पुन्हा रात्री कोणत्या वेळेत घरी येणार, या सगळ्या विचारांनीच वैताग आला. रेल्वे प्रशासनाने यावर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे अन्यथा बदलापूरकरांच्या सहनशक्तीचा बांध तुटेल.
- आदर्श जाधव, प्रवासी
दिवाळी सण आणि त्यात भाऊबीज त्यासाठी मुंबईत नातलगांकडे जाण्यासाठी सकाळी साडेदहाची गाडी पकडण्यासाठी बदलापूर स्थानकात आलो; मात्र लोकल जवळपास अर्धा तास उशिराने धावत होती. त्यात ऑक्टोबर महिन्याच्या या गर्मीने हैराण व्हायला झाले. धड फलाटावर नीट छप्पर नाही. त्यात लोकल उशिराने धावत आहेत. अशा वेळी कुटुंबासोबत बाहेर पडताना कसा प्रवास करायचा? किती दिवस आम्ही हाच त्रास सहन करायचा? रेल्वे प्रशासनाने तातडीने आमच्या समस्येकडे लक्ष द्यावे.
- जयराज पांगरीकर, प्रवासी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.