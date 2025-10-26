तीर्थक्षेत्र मानांकनामुळे विकासाचा मार्ग
जव्हार, ता. २६ (बातमीदार) ः तालुक्यातील देहरे गावात असलेले शिवकालीन कपालेश्वर मंदिर लवकरच तीर्थक्षेत्र म्हणून मान्यता मिळवण्याच्या मार्गावर आहे. जिल्हा समन्वय बैठकीत यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली असून, सर्व निकष तपासून लवकरच मंदिराला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळणार असल्याचे सूतोवाच देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे मंदिराच्या परिसराचा विकास करण्यासाठी आणि भक्तांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कपालेश्वर मंदिर हे प्राचीन आहे. पूर्वी या ठिकाणी महादेवाची यात्रा भरत असे. आता या यात्रेने मोठ्या उत्सवाचे स्वरूप घेतले आहे. या मंदिराची परंपरा त्र्यंबकेश्वर येथील ज्योतिर्लिंग मंदिराशी जोडलेली आहे. पूर्वी त्र्यंबकेश्वरहून पुजारी येऊन येथे पूजाविधी करत असत. कपालेश्वर शिवमंदिराशेजारीच गावदेवी मंदिर स्थित असून, या दोन्ही मंदिरांची पूजाविधी आजही गावकऱ्यांच्या हस्ते केली जाते. जिल्हा प्रशासनाने तीर्थक्षेत्रासंदर्भात उचललेल्या या पावलामुळे मंदिराच्या पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे, ज्याचा थेट फायदा संपूर्ण परिसरातील जनतेला होईल. पर्यटन वाढल्यामुळे स्थानिक व्यवसाय आणि उद्योगांना बळ मिळेल. शिवाय, यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा आहे.
जव्हार तालुक्यातील या शिवकालीन मंदिराला तीर्थक्षेत्र मानांकन मिळावे, म्हणून संबंधित विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले. जिल्हा नियोजन समिती याबाबत सकारात्मक आहे, असे संत रोहिदास चर्मकार आयोगाचे सदस्य कॅप्टन विनीत मुकणे यांनी सांगितले.
